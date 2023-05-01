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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب كبرى.. الولايات المتحدة تنشر أسلحة نووية في كوريا الجنوبية والشمالية تهدد

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

قالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، إن كوريا الشمالية انتقدت اتفاقا أبرم مؤخرا بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتعزيز نشر أسلحة استراتيجية أمريكية في المنطقة، وأن هذا سيزيد من التصعيد والتوتر ومن الممكن أن يصل إلى شفا حرب نووية، وفقا لرويترز.

 

‏وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، قمة الأسبوع الماضي، ‏‏تعهد‏‏ خلالها بايدن بالوقوف بجانب سيول والدفاع النووي عنها في وجه أي صراع مع كوريا الشمالية ومع ‏‏تزايد القلق‏‏ بشأن برامج الأسلحة في بيونج يانج والمظلة النووية الأمريكية.‏

 

واتفق الزعيمان على تعزيز دفاعات كوريا الجنوبية ونشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية بانتظام، وكجزء من هذه الجهود، ستزور ‏‏غواصة‏‏ صواريخ باليستية مسلحة نوويا تابعة للبحرية الأمريكية كوريا الجنوبية لأول مرة منذ ثمانينيات القرن العشرين.‏

 

‏وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية نقلا عن تشوي جو هيون المحلل الأمني الدولي، إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ينص على استعداد الحلفاء لاتخاذ أكثر الإجراءات عدائية وعدوانية ضد كوريا الشمالية.

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‏وأضافت الوكالة، أن تمركز أصول استراتيجية نووية أمريكية يضع شبه الجزيرة الكورية في مستنقع من عدم الاستقرار يهدف إلى بناء كتل عسكرية عدوانية وحصرية في المنطقة.‏

وأشارت الوكالة الكورية، إنها تهدف فقط إلى التهرب من المسؤولية عن أسوأ الجرائم المتعلقة بالأسلحة النووية التي ارتكبتها من خلال التدمير المنهجي لنظام عدم الانتشار النووي وانتهاكه، مما دفع الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى حافة حرب نووية.‏

وتابعت: ‏"الهدف الشرير المهيمن الذي تسعى إليه الولايات المتحدة هو تحويل كوريا الجنوبية بأكملها إلى أكبر موقع للحرب النووية في الشرق الأقصى واستخدامها بشكل فعال لتحقيق استراتيجيتها للسيطرة على العالم".‏

‏وردت بيونج يانج بغضب على قمة يون - بايدن، قائلة إنها عززت قناعتها بإتقان "‏‏رادع الحرب النووية‏‏".‏

الولايات المتحدة كوريا الشمالية كوريا الجنوبية أسلحة استراتيجية أمريكية حرب نووية الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بيونج يانج غواصة‏‏ صواريخ باليستية مسلحة نوويا تابعة للبحرية الأمريكية

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