عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الترجي: الجماهير ورطت الفريق قبل مواجهة الأهلي

صدى البلد

قال سامي العروسي نجم الترجي السابق، إن ما فعلته جماهير الترجي التونسي ضد شبيبة القبائل في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، أكبر خطأ.

وتابع سامي العروسي في تصريحات تليفزيونية: "جماهير الترجي ارتكبت أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه قبل مواجهة نصف نهائي دوري الأبطال بعد الاشتباكات مع الأمن".

وأضاف: "جماهير الترجي أضرت الفريق بما فعلته أمام شبيبة القبائل الجزائري والصور كانت بشعة ونحن نعاني من قلق بسبب ما حدث".

واختتم:"أتوقع أن يكون صن داونز طرفا في المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الترجي يوم 12 أو 13 مايو المقبل في مواجهة الذهاب بتونس، على أن يستضيف نظيره التونسي بالقاهرة.

وصعد الأهلي إلى الدور نصف النهائي، بعدما فاز على الرجاء المغربي بنتيجة 20 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، حيث فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين، وتعادل بدون أهداف في العودة، مساء السبت على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

في المقابل، تأهل الترجي للدور نصف النهائي بعدما تخطى شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث فاز الفريق التونسي في الذهاب بهدف نظيف، بينما تعادلا في العودة مساء السبت بهدف لكل فريق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

880 جنيهًا|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

رفع سعر الخبز المدعم بعد زيادة السلع التموينية.. اعرف الحقيقة

52 يومًا.. مفاجأة سارة للمصريين بشأن أسعار الدولار مقابل الجنيه

الزيت بـ30 جنيها والتنفيذ بعد دقائق.. ننشر أسعار السلع الجديدة على بطاقات التموين

لحظة وفاة المشجعة المغربية أثناء مباراة الأهلي| هذا ما حدث لها بالتفصيل

بحب البلد وراضية بعيشتي| حكاية المغردة مدام إيمان التي تصدرت تريند تويتر بوفاتها

قرار جديد في الأهلي بسبب السوبر المصري

كيلو الفراخ يبدأ من 59 جنيها.. آخر أسعار الدواجن والبيض الآن

ترشيحاتنا

هجوم عنيف.. الجيش الأوكراني يكافح لتدمير الصواريخ الروسية

رغم التهديدات بالانسحاب.. لجنة التنظيم تعلن موعد وصول الأهلي والزمالك للإمارات

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 1-5-2023

نجم الترجي: الجماهير ورطت الفريق قبل مواجهة الأهلي

موقف كهربا من المشاركة في السوبر أمام الزمالك

لا تتجاوز 2000 جنيه.. رسوم رخصة السايس طبقا لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحذاء غريب.. زوجة حمدي الميرغني تثير الجدل بإطلالتها في تركيا

شاهد| غادة عبد الرازق مع زوجها بالهوت شورت

تحذير الأرصاد من تقلبات الجو.. الجاكت في إيدك مكان ما تروح

نشرة المرأة و الصحة| هذه الأبراج خجولة للغاية.. احذر تناول هذه الأطعمة بعد البطيخ... ملابس إلهام شاهين في إستراليا تثير الجدل

فيديو

لحصد المشاهدات.. صانعة محتوى تصور أولادها في وضع مخلٍ

شراكة استراتيجية وضخ استثمارات.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء اليابان

تبيع ولا تشتري.. إلى أين يتجه سوق الذهب بعد تذبذب الأسعار؟

حقيقة تصريحات شيخ الأزهر عن أسعار الحج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ