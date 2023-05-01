نجم الترجي: الجماهير ورطت الفريق قبل مواجهة الأهلي

قال سامي العروسي نجم الترجي السابق، إن ما فعلته جماهير الترجي التونسي ضد شبيبة القبائل في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، أكبر خطأ.

وتابع سامي العروسي في تصريحات تليفزيونية: "جماهير الترجي ارتكبت أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه قبل مواجهة نصف نهائي دوري الأبطال بعد الاشتباكات مع الأمن".

وأضاف: "جماهير الترجي أضرت الفريق بما فعلته أمام شبيبة القبائل الجزائري والصور كانت بشعة ونحن نعاني من قلق بسبب ما حدث".

واختتم:"أتوقع أن يكون صن داونز طرفا في المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الترجي يوم 12 أو 13 مايو المقبل في مواجهة الذهاب بتونس، على أن يستضيف نظيره التونسي بالقاهرة.

وصعد الأهلي إلى الدور نصف النهائي، بعدما فاز على الرجاء المغربي بنتيجة 20 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، حيث فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين، وتعادل بدون أهداف في العودة، مساء السبت على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

في المقابل، تأهل الترجي للدور نصف النهائي بعدما تخطى شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث فاز الفريق التونسي في الذهاب بهدف نظيف، بينما تعادلا في العودة مساء السبت بهدف لكل فريق.