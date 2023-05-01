نشرة الصحة والمرأة.. غادة عبد الرازق بالشورت.. ومشروب ممنوع عن أحمد سعد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

أثار تصريح النجم احمد سعد جدلا كبيرا عن مشروب اليانسون وامتناعه عن شربه حيث انه مهدئ وبيرخي عضلات الأحبال الصوتية .

ولذلك نقدم الآثار الجانبية لشرب اليانسون .

يحتوي اليانسون على مواد كيميائية قد يكون لها تأثيرات شبيهة بالإستروجين ، وتقلل من التورم ، وذلك وفقا ل webmed

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري مواصفات للممبار المصاب بالسل والديدان الذي يباع بالأسواق وطرق التعامل مع هذا الممبار.

وقالت سماح: " درنات السل تقريبا ذات الحجم الواحد تكون بارزة وصفراء او بيضاء اللون وعند الفتح فيها بسكين تظهر بها مادة متجبنة او تشبه الصديد وبنسمع احيانا صوت يشبه صوت الرمل تحت السكين و موضح بالصور

تداول مستخدمو الفيسبوك صور النجمة غادة عبد الرازق أثارت جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا .

وظهرت غادة مع زوجها برحلة سفاري بالصحراء وهي ترتدي ملابس كابل مع زوجها حيث ارتدت هوت شورت باللون الأسود علي تي شيرت أخضر منفوش وارتدي زوجها نفس الملابس .