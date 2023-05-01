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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. غادة عبد الرازق بالشورت.. ومشروب ممنوع عن أحمد سعد

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

 

لايصلح للرجال... أحمد سعد يمنع نفسه من مشروب لهذا السبب

 

أثار تصريح النجم احمد سعد جدلا كبيرا عن مشروب اليانسون وامتناعه عن شربه حيث انه مهدئ وبيرخي عضلات الأحبال الصوتية .  

ولذلك نقدم الآثار الجانبية لشرب اليانسون . 

يحتوي اليانسون على مواد كيميائية قد يكون لها تأثيرات شبيهة بالإستروجين ، وتقلل من التورم ، وذلك وفقا ل webmed 

يجب تجنبه.. طبيبة تكشف علامات بالممبار المصاب بالسل والديدان

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري مواصفات  للممبار المصاب بالسل والديدان الذي يباع بالأسواق  وطرق التعامل مع هذا الممبار.

وقالت سماح: " درنات السل تقريبا ذات الحجم الواحد تكون بارزة وصفراء او بيضاء اللون وعند الفتح فيها بسكين تظهر بها مادة متجبنة او تشبه الصديد وبنسمع احيانا صوت يشبه صوت الرمل تحت السكين و موضح بالصور  

 

شباب الروح.. شاهد | غادة عبد الرازق بالهوت شورت مع زوجها تثير الجدل على السوشيال ميديا

 

 

تداول مستخدمو الفيسبوك صور النجمة غادة عبد الرازق أثارت جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا .

 

وظهرت غادة مع زوجها برحلة سفاري  بالصحراء وهي ترتدي ملابس كابل مع زوجها حيث ارتدت هوت شورت باللون الأسود علي تي شيرت أخضر منفوش  وارتدي زوجها نفس الملابس .  

 

 

غادة عبد الرازق موقع صدى البلد هوت شورت نشرة الصحة والمرأة الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة

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