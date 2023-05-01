برلماني: رسائل الرئيس اليوم فى عيد العمال طمأنه للمصريين

أشاد النائب أحمد نشأت منصور وكيل لجنة الاتصالات، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر.

وأضاف النائب فى تصريح له، ان حديث الرئيس كان حديث من القلب، ووصل لقلوب المصريين جيمعا، حيث أوضح الرئيس ان الأزمات المتلاحقة زادت الصعوبات التي تواجها دول العالم ومن بينها مصر، مؤكدا ان مهما كانت التحديات التي تواجه مصر والمنطقة لا أحد يقدر على المصريين طالما هم على قلب رجل واحد .

كما أشاد النائب بتوجيه الرئيس بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، حيث أكد هذا على مدى اهتمام القيادة السياسية بالعملية غير المنتظمة .

كما أكد البرلمانى، أن مطالبة الرئيس السيسي بالبدء في تفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه، يؤكد احساس الرئيس بمهموم هذه الفئة، وأن الدولة المصرية تفكر فى كل فئات الشعب بلا تفرقة .

كما أوضح للنائب ان الرئيس طالب بدراسة مشروع قانون العمل والتوافق على صياغته النهائية بما يضمن حقوق العمال وصياغة بيئة عمل مواتية للاستثمار، موضحا أن الرئيس يتابع بكل اهتمام كل ما يخص العامل المصرى، انطلاقا من رؤية مصر للجمهورية الجديدة والتي يحتل فيها العامل المصرى ركن أساسي من أركان نجاح الدولة المصرية .