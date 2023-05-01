فيلم مجمع لأبرز مشروعات ومصانع مبادرة "ابدأ" لدعم الصناعات.. شاهد

عرضت مبادرة "أبدأ " فيلمًا مجمعًا عن عدد من المصانع التي دشنتها ودعمتها بالمحافظات المختلفة.

وقال المهندس محمد هلال رئيس مجلس إدارة شركة "فيوتك" إن المجمع الصناعي كان معرضا للبيع والغلق، ولكن مبادرة ابدأ ساهمت في مد المصنع بفريق لدعم الصناعة.

وتناول الفيلم المجمع عددا من الصناعات المختلفة داخل مصانع أخرى تدعمها المبادرة ومنها مصنع " أبدأ " لصناعة مواسير PVC .

وقال المهندس محمد ناجح ، رئيس مجلس إدارة مصنع " أبدأ " أن المصنع ينتج قطاعات بديلة لخام الألموتال ، ومبادرة أبدأ ساهمت في حل عدد كبير من المشروعات .

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح 5 مصانع ضمن مبادرة ابدأ عبر الفيديو كونفرانس، وذلك فى الاحتفال بعيد العمال.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرضا لمشروع "مصنع فيوتك" لإنتاج معدات ترشيد الطاقة من محافظة المنوفية بمدينة السادات.

تم تدشين مصنع لإنتاج سماد فوسفات الكالسيوم بمحافظة الدقهلية ، والذي سيتم افتتاحه خلال العام الحالي 2023، بطاقة إنتاجية تُقدر ب 50 ألف طن سنويًا، وتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 20 مليون دولار مما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو 45 مليون دولار كما يستهدف توفير 200 فرصة عمل .

تشارك "ابدأ" في تدشين مصنع "محركات النقل" والذي يهدف لإنتاج محركات وسائل النقل الخفيف بقدرات تتراوح من 100 الى 250 cc، والذي من المقرر افتتاحه خلال شهر يناير الجاري، حيث تصل تكلفته الاستثمارية إلى 10 مليون دولار، وتقدر طاقته الإنتاجية بإجمالي 400 ألف محرك سنويًا، والذي بدوره سيقلل في الفاتورة الاستيرادية بنحو 56 مليون دولار سنويًا .