عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الموافقة على إلحاق الطلاب العائدين من السودانيين بمنظومة التعليم المصرية بعد إجراء معادلة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

عقد الدكتور  رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع الاتحاد العام للمصريين في الخارج، وعدد من أولياء الأمور والطلاب المصريين بمدارس البعثة التعليمية المصرية في السودان، وذلك لبحث المعوقات التي تواجههم.

ورحب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالحضور، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء؛ الذي يهدف لطمأنة أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور فى ظل الأوضاع الراهنة فى دولة السودان، والإجابة عن كافة استفسارتهم، مشيرا إلى أن القيادة السياسية وجهت بتذليل كافة العقبات أمام أبنائنا من الطلاب المصريين العائدين من السودان، ومؤكدا أن الدولة المصرية لا تتخلى أبدًا عن أبنائها المغتربين.

واستعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرارات التي اتخذها مؤخرا لتيسير الاجراءات على طلاب الثانوية العامة المصريين في مدارس البعثة التعليمية المصرية في السودان والعائدين منهم لأرض الوطن، حيث قرر تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الادارة العامة للامتحانات باستقبال طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من مدارس البعثة التعليمية المصرية في السودان لتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بتسكينهم في مدارسهم السابقة وفقا لمحل سكنهم وتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣. 

ووافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  على السماح لمن يرغب منهم بتأجيل أداء امتحانات نهاية العام للدور الثاني مع الحصول على الدرجات الفعلية كاملة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يجب على طلاب نظام التعليم السوداني الراغبين في الالتحاق بمنظومة التعليم في جمهورية مصر العربية إجراء معادلة بالإدارة العامة للامتحانات بديوان عام الوزارة.

وأشار  إلى أن الوزارة تتابع باستمرار تطورات أوضاع الطلاب المصريين المتواجدين حاليا في الأراضي السودانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، مطالبا الطلاب وأولياء الأمور بعدم القلق من أية اجراءات متعلقة بالتحاق أبنائهم بالامتحانات لدى عودتهم لمصر، مشيرا إلى أنه تم فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان لأداء الامتحانات واستثنائهم رغم انتهاء موعد التسجيل.

وأعرب الوزير عن خالص أمنياته بعودة الطلاب المصريين وأولياء أمورهم سالمين لأرض الوطن.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم السودان Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

وفاة مصطفى درويش ... اسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

آخر ما كتبه الراحل مصطفى درويش.. ومتابعون : قلبك كان حاسس

880 جنيهًا|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

وفاة الفنان مصطفى درويش

جمال شعبان يكشف سبب وفاة مصطفى درويش المفاجئة

الخبز ليس من بينها .. تعرف على أسعار السلع التموينية بعد الزيادة

متصورين بالبدلة .. شوبير يفجّر مفاجأة بشأن انسحاب الزمالك من مباراة السوبر

ترشيحاتنا

يعاني من قلة النوم.. هذا ما شعر به مصطفي درويش قبل وفاته

لتوفير الدولار| السيسي يفتتح مصانع لتشغيل الشباب ضمن مباردة ابدأ

تعرف على الساعات الأخيرة فى حياة مصطفى درويش

الأهلي مع السويس والزمالك يواجه بروكسي.. تفاصيل قرعة دور الـ32 لكأس مصر

ابعدوا عن شراء البطيخ أسبوعين .. تحذير رسمي من نقابة الفلاحين الزراعيين

هاتلي بـ500 لو سمحت.. أخر بوست لـ مصطفي درويش قبل وفاته بـ5 ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف سبب وفاة مصطفى درويش المفاجئة

شبه سمية الخشاب.. تسريب صور لياسمين صبري قبل الشهرة تثير السوشيال ميديا

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

آخر ما كتبه الراحل مصطفى درويش.. ومتابعون : قلبك كان حاسس

فيديو

زيت التموين بقا بـ30 جنيه.. تعرف على حقيقة رفع سعر الخبز المدعم

رجل هندي يثير الجدل بظهور سفينة تيتانيك.. أعرف القصة؟

مفاجأة سارة في أسعار الذهب اليوم الاثنين واسقرار الدولار | فيديو

خلى معاك جاكيت.. الأرصاد: التقلبات الجوية مستمرة.. وهذا موعد ارتفاع الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ