الموافقة على إلحاق الطلاب العائدين من السودانيين بمنظومة التعليم المصرية بعد إجراء معادلة

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع الاتحاد العام للمصريين في الخارج، وعدد من أولياء الأمور والطلاب المصريين بمدارس البعثة التعليمية المصرية في السودان، وذلك لبحث المعوقات التي تواجههم.

ورحب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالحضور، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء؛ الذي يهدف لطمأنة أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور فى ظل الأوضاع الراهنة فى دولة السودان، والإجابة عن كافة استفسارتهم، مشيرا إلى أن القيادة السياسية وجهت بتذليل كافة العقبات أمام أبنائنا من الطلاب المصريين العائدين من السودان، ومؤكدا أن الدولة المصرية لا تتخلى أبدًا عن أبنائها المغتربين.

واستعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرارات التي اتخذها مؤخرا لتيسير الاجراءات على طلاب الثانوية العامة المصريين في مدارس البعثة التعليمية المصرية في السودان والعائدين منهم لأرض الوطن، حيث قرر تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الادارة العامة للامتحانات باستقبال طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من مدارس البعثة التعليمية المصرية في السودان لتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بتسكينهم في مدارسهم السابقة وفقا لمحل سكنهم وتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

ووافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على السماح لمن يرغب منهم بتأجيل أداء امتحانات نهاية العام للدور الثاني مع الحصول على الدرجات الفعلية كاملة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يجب على طلاب نظام التعليم السوداني الراغبين في الالتحاق بمنظومة التعليم في جمهورية مصر العربية إجراء معادلة بالإدارة العامة للامتحانات بديوان عام الوزارة.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع باستمرار تطورات أوضاع الطلاب المصريين المتواجدين حاليا في الأراضي السودانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، مطالبا الطلاب وأولياء الأمور بعدم القلق من أية اجراءات متعلقة بالتحاق أبنائهم بالامتحانات لدى عودتهم لمصر، مشيرا إلى أنه تم فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان لأداء الامتحانات واستثنائهم رغم انتهاء موعد التسجيل.

وأعرب الوزير عن خالص أمنياته بعودة الطلاب المصريين وأولياء أمورهم سالمين لأرض الوطن.