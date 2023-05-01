الأهلي مع السويس والزمالك يواجه بروكسي.. تفاصيل قرعة دور الـ32 لكأس مصر

أسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر التي أقيمت اليوم الإثنين فى مقر اتحاد الكرة تحت إشراف لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين عن وقوع نادي الزمالك مع بروكسي والأهلي ضد منتخب السويس .

وجاءت قرعة دور ال 32 ببطولة كأس مصر على النحو التالي:



الزمالك مع بروكسي

فاركو مع الاتصالات

سيراميكا كليوباترا مع دكرنس

المقاولون العرب مع الحمام

طلائع الجيش مع الشرقية

البنك الاهلي مع شبان قنا

الاتحاد السكندري مع السكة الحديد

بيراميدز مع راية

الأهلي مع منتخب السويس

الداخلية مع أسوان

المصري مع بترول اسيوط

حرس الحدود مع غزل المحلة

الإسماعيلي مع النجوم

سموحة مع ألو ايجيبت

انبي مع لافيينا

فيوتشر مع طلائع الأسطول