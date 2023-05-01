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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عضو التنسيقية حول الحوار الوطني: تقدمت بمقترحات بخصوص منطقة النوبة لتنميتها

صدى البلد

قال محمد الكاشف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تقدم بمجموعة مقترحات، تخص وضعية منطقة النوبة ومشكلاتها، مطالبا بتفعيل المادة 236 من الدستور المصري، الذي ينص على وضع خطط تنمية للمناطق الحدودية.

 

وأضاف، خلال مشاركته في صالون نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني.. المشاركة والمحور السياسي"، إنه لا بد من قيام الدولة بدورها في تنمية المناطق الحدودية تنمية شاملة، بحيث تكون هذه المناطق عمرانية وتنموية.

 

كما طالب بتفعيل مشروع التكامل بين مصر والسودان، الذي بدأ خلال فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات، مؤكدا أنه لا بد من تمديد منطقة نصر النوبة، لتوفير فرص العمل للشباب، بدلا من السفر للخارج، فضلا عن ضرورة اعتراف وزارة الثقافة باليوبيل الذهبي النوبي، لتعريف المصريين بالعادة النوبية.

 

أدار الحوار، خلال الصالون، أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى؛ النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكابتن طيار أحمد مشعل، عضو التنسيقية، ومحمد نبيل، عضو التنسيقية، وفيولا فهمي، عضو التنسيقية، ومحمد الكاشف، عضو التنسيقية.

 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني. 

محمد الكاشف تنسيقية شباب الاحزاب أحمد الحمامصي

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