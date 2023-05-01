خالد بدوي: مصنع الشرقية ينتج 250 ألف طن سكر من البنجر سنويا

قال الدكتور خالد بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للسكر، إن صناعة السكر تعتبر من أقدم الصناعات في مصر، لافتا إلى أن بداية إنشاء أول مصنع في مصر كان عام 1861.



وأضاف الدكتور خالد بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للسكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "صناعة السكر أقدم من صناعة الغزل والنسيج.

وأوضح الدكتور خالد بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للسكر،: "صناعة السكر توفر سلعا استراتيجية وهي سلع مهمة في غذاء الإنسان وتعتمد على الزراعة من الأساس سواء القصب أو البنجر"، موضحا: "القصب والبنجر هما المدخل الأساسي في صناعة السكر".



وأشار الدكتور خالد بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للسكر،: "مصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة هو أحدث مصنع للسكر في مصر"، مضيفا: "المصنع ينتج 250 ألف طن سكر من البنجر سنويا".

وتابع الدكتور خالد بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للسكر،: "نعمل على تطوير الزراعة وتوسيع الرقعة الزراعية المخصصة لزراعة البنجر والقصب، ولأن تطوير الزراعة محور مهم للغاية".