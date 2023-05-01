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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بنجع حمادي

صيانة كشافات الإنارة
صيانة كشافات الإنارة بقنا

أعلنت هندسة كهرباء نجع حمادى، شمال قنا، فى بيان لها اليوم، الاثنين، فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق بنطاق المدينة وقرية بهجورة صباح غداً الثلاثاء الموافق ٢ مايو الجارى، لمدة ٤ ساعات.

وأوضح بيان هندسة كهرباء نجع حمادى، أن فصل التيار الكهربائى سوف يبدأ فى تمام الساعة الـ 5 صباحا ويستمر حتى الساعة 9 صباحاً ، لحين انتهاء أعمال الصيانة نصف السنوية لأكشاك الكهرباء.

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وأضاف بيان هندسة كهرباء نجع حمادى، أن فصل التيار الكهربائي سوف يشمل المناطق التالية: شارع 15 مايو حتى الشونه و المحطة، الخط السريع، كوبري نجع حمادى، جراج عثمان، المستشفى، الرى، مركز شرطة نجع حمادى، محطة السكه الحديد، مطافي نجع حمادى، مدرسة الاعدادية بنين.

كما أفاد البيان، بأنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق بقرية بهجورة تشمل، منطقة مركز الشباب وشارع الوزيرى، لفصل المغذيات رقم 2و ٣ وعن مغذيات النموذج للوحدة المحلية لقرية بهجورة.

وأشار بيان هندسة كهرباء نجع حمادى، إلى أن أعمال الصيانة الدورية تستهدف عمل صيانة نصف سنوية لكشافات الإنارة، بهدف تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وطالبت هندسة كهرباء نجع حمادى فى بيانها، القطاعات الخدمية و الحكومية و المواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم، وتدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع التيار الكهربائى، لحين عودة التيار مرة أخرى.
 

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