مجلس الجامعة العربية يستأنف جلسة مناقشة الوضع في السودان .. غدا

على مستوى المندوبين

يستأنف مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين جلسته غدا /الثلاثاء/؛ لاستكمال استعراضه للتطورات الجارية في السودان ودعم جميع أشكال التنسيق العربي للتعامل الشامل مع الأزمة.

وصرح مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية بأن المجلس عقد اجتماعا - في وقت سابق اليوم - في دورة مستأنفة، برئاسة جمهورية مصر العربية رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وذلك في سياق مواصلة متابعته لتطورات الأوضاع في جمهورية السودان.

يأتي ذلك في وقت متزامن مع انعقاد دورة طارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، برئاسة دولة قطر، وأخرى طارئة لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ وذلك استجابة للدعوة التي وجهها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ للتعاطي العربي الشامل مع الأزمة الراهنة، وتداعياتها الإنسانية والصحية على الشعب السوداني.

ويستأنف المجلس جلسته غدا لمتابعة مناقشة الاوضاع في السودان.