التعديات على الأراضي .. استنفار بحلوان وحملة إزالات موسعة في القاهرة| صور

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الحملة المكبرة لتنفيذ عدة إزالات ضمن الموجة الـ 21 في مرحلتها الاولى لـ إزالة التعديات على الاراضي الزراعية والبناء المخالف واراضي املاك الدولة بنطاق احياء المنطقة الجنوبية لتحقيق المستهدف طبقا للتوجيهات الرئاسية و تعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وطبقا لجهود الاجهزة التنفيذية بحي المعصره بقيادة اللواء عمرو عيسوي وبالتنسيق مع الاستاذ كريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية و قوات إنفاذ القانون فى إطار خطة الدولة لاسترداد الاراضى المتعدى عليها ورفع كافة المخالفات بتنفيذ عدة قرارات ازالة لتعدي على اراضي املاك دولة تنفيذا للتوجيهات مع اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة اخرى .

إجمالي إزلات التعديات في القاهرة

في هذا السياق قامت الاجهزة المعنية والقوة المرافقة وباستخدام معدات الحي وتوفير العمالة اللازمة بحمله إزالة مكبرة ضمن المستهدف من الموجة 21 والتي تمثلت في تنفيذ قرار رقم 2 لسنة 2022 بازالة التعديات كليا بقطعة ارض بمساحة 9000 متر مربع خلف مساكن عرب سلام بشارع الرشاح .

كما تم تنفيذ القرار رقم 3 لسنة 2022 على مساحة 23000 متر مربع خلف مساكن عرب النعام مع كورنيش النيل الى جانب تنفيذ قرار ازالة تعديات بجوار منفذ بيع الاسمنت بكورنيش النيل بجوار مساكن عرب النعام على مساحة 42000 متر مربع ليكون اجمالي ما تم تنفيذه اليوم من ازالة التعديات على اراضي باجمالي مساحة ٧٤ الف متر مربع .

وتمت الحملة بحضور السيد رئيس حي المعصرة و مأمور قسم شرطة ومرافق المعصرة و مديري ادارات الاملاك والازالات والمتابعة الميدانية والاشغالات وكافة الاجهزة التنفيذية والمعنية.



وقد اكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ان جميع الاجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية تبذل قصاري جهدها للحد من المخالفات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة كاملة وانهاء كافة التعديات بالاستيلاء علي أراضي الدولة وتنفيذ الازالة الفورية لاي مخالفات بناء يتم رصدها وتطبيق القانون بكل حزم علي المخالفين .

كما شددت سيادتها على السادة رؤساء احياء المنطقة الجنوبية واجهزتها التنفيذية بالمتابعة المستمرة لرصد اية تعديات وازالتها في المهد قبل ان يصعب ازالتها الى جانب توفير كافة المعدات وفرق العمل للتصدي لكافة محاولات خرق القانون واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها .

حملة إزالات موسعة في حلوان

حملة إزالات موسعة في حلوان

حملة إزالات موسعة في حلوان

حملة إزالات موسعة في حلوان

حملة إزالات موسعة في حلوان