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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شركة أمن سيبراني تحذر... 5 خطوات لحماية حساباتك من التهكير

Hive Systems
Hive Systems

عندما تختار إنشاء كلمة مرور لإحدى حساباتك غالبا ما تستخدم عدد متنوع من الأرقام والرموز والحروف تشعر بأنك محمي بدرجة كافية وأن معلوماتك في أمان.

رغم اجتهادك في اختراع كلمة مرور قوية وعصية على المتسللين و قراصنة الإنترنت  إلا أن خبراء الأمن السيبراني حذروا من أن كلمة المرور المكونة من ستة أحرف والتي تحتوي على كل هذه السمات يمكن اختراقها في أقل من دقيقة  بواسطة المتسللين.

أظهر بحث جديد أجرته شركة Hive Systems الأمنية أن  القراصنة  يمكنهم اختراق كلمة المرور المكونة من 6 أحرف في غضون ثوانٍ قليلة والأمر يتطلب أقل من دقيقة لفك شفرة كلمة مرور أكثر من 10 أحرف، وهذا ما يصل إلى 8 مرات أسرع بالمقارنة مع إمكانيات القراصنة في العام الماضي ، بسبب التقدم التكنولوجي وتحديدا الذكاء الاصطناعي.

Hive Systems

قال أليكس نيت ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Hive Systems: "أصبحنا في عصر يمكن فيه اختراق أي كلمة مرور مهما كانت صعبة وذلك من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن الوصول إليها بكل سهولة وبساطة، أصبح  القراصنة  بفضل هذه الوسائل أكثر قدرة على التسلل للبيانات والمعلومات الشخصية لمستخدمي الإنترنت. بدون وسائل حماية إضافية ، لا أعتقد أنه يمكننا اعتبار بياناتنا آمنة".

وجدت الأبحاث أن كلمات المرور المستندة إلى الأرقام فقط كانت أكثر عرضة للاختراق ويمكن اختراقها على الفور بواسطة المتسللين عندما يكون طولها من أربعة إلى 11 حرفًا، بينما فك شفرة كلمة المرور المكونة من 12 رقمًا للمتسللين تستغرق ثانية واحدة فقط لكسرها أيضًا، بينما تلك المكونة من 18 رقمًا أقل من أسبوع بقليل.

وبينما تستغرق كلمة المرور المكونة من 11 حرفًا 30 دقيقة فقط ، إلا أن إضافة 7 أحرف صغيرة أخرى سيجعل المتسلسل يستغرق أكثر من 480 ألف عام لفك شفرتها، كلمات المرور الأكثر أمانًا هي تلك التي تحتوي على مزيج من الأرقام والرموز والحروف الكبيرة والصغيرة وأيضا الطويلة جدا.

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إليك هذه الخمسة خطوات لإنشاء كلمة مرور عصية على الاختراق:

أولا: اختر كلمة مرور تتكون من 18 حرفًا وتحتوي على مزيج من الأرقام والأحرف الكبيرة والصغيرة والرموز

ثانيا: الأفضل استخدام مدير كلمات المرور password manager

ثالثا: لا تستخدم نفس كلمة المرور في أكثر من حساب، اجعل كل حساب له كلمته الخاصة به.

رابعا: تجنب وضع كلمة مرور تحتوي على حقائق شخصية عنك مثل اسم كلبك أو عيد ميلادك.

خامسا: تجنب كلمة المرور المبنية على الأرقام فقط بل اجعلها مزيج صعب ومعقد وطويل جدا بقدر الإمكان.

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