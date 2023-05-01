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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صدمة لـ ترامب.. قرار جديد من محكمة نيويورك ضد الرئيس الأمريكي السابق

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، بأن القاضي المسئول عن قضية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رفض التماس دفاع ترامب بإلغاء تهمة العنف التي وجهتها إليه الكاتبة والصحفية جين كارول، وهي مستمرة في الإدلاء بشهادتها.

وقال القاضي لويس كابلان، الذي افتتح جلسة الاستماع، اليوم الإثنين، والتي من المقرر أن تواصل فيها كارول الإدلاء بشهادتها في القضية، "تم رفض التماس دفاع ترامب".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلاً عن وثيقة من محامي ترامب، جو تاكوبينا، بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، طلب من المحكمة إعلان بطلان محاكمته حول مزاعم الاعتداء علي الصحفية جين كارول.

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وبحسب  “سي إن إن”، فإن الوثيقة تدعي أن القاضي اتخذ "قرارات غير عادلة ومتحيزة على نطاق واسع" ضد ترامب.

وقال تاكوبينا في الوثيقة إنه “سيطلب من القاضي تصحيح السجل لكل قضية أخطأت فيها المحكمة في وصف وقائع هذه القضية لهيئة المحلفين أو إعطاء كارول مزيدًا من الحرية في استجواب الشهود”.

وأضاف: “هنا، على الرغم من حقيقة أن الشهادة في المحاكمة ليست سوى يومين، فإن المواد مليئة بالفعل بالعديد من التفسيرات للمعاملة غير العادلة للمتهم من قبل المحكمة، والتي أدلى معظمها بشهادة هيئة المحلفين".

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