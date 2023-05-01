لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

تخلف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن السفر إلى الإمارات، لخوض بطولة كأس السوبر المصري أمام النادي الأهلي.

وبحسب الإعلامي أحمد حسام ميدو لاعب الفريق السابق، فإن مجلس إدارة نادي الزمالك أمر لاعبي الفريق، بالعودة إلى منازلهم مرة أخرى، وعدم السفر إلى الإمارات.

ونشر ميدو تغريدة عبر حسابه على موقع “ تويتر”، قال فيها: "الزمالك يؤجل سفره إلى الإمارات.. لجنة التظلمات وعدت بإنها ستجتمع اليوم ورغم ذلك لم تجتمع حتى الأن!! مجلس الإدارة أمر جميع أفراد البعثة بالعودة الى منازلهم مرة أخرى!!".

كان مقررًا لـ لجنة التظلمات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، الاجتماع اليوم، لمناقشة مصير مشاركة محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، في كأس السوبر.