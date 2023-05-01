بشري سارة بشأن بدء المفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع

أعلن فولكر بيرتس، مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، اليوم الأثنين، إن القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع، وافقا على قد مفاوضات بينهم على مستوي الممثلين، موضحا أن المفاوضات على الأرجح ستكون في السعودية.

وقال بيرتس في تصريحات لأسوشيتد برس: "نواجه معوقات في إقناع طرفي الصراع في السودان بإنهاء العنف"، لافتا إلى أننا سنعمل على تأمين وقف إطلاق النار عن طريق رقابة وطنية ودولية.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن المفاوضات السودانية ستركز على وقف إطلاق النار بشكل مستمر وموثوق، لافتا إلى أن الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع وافقا على إرسال مندوبين للتفاوض.

وستشكل أي محادثات أول علامة فارقة على إحراز تقدم منذ اندلاع القتال في 15 أبريل الماضي بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ومليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".