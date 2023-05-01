عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشري سارة بشأن بدء المفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع

السودان
السودان

أعلن فولكر بيرتس، مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، اليوم الأثنين، إن القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع، وافقا على قد مفاوضات بينهم على مستوي الممثلين، موضحا أن المفاوضات على الأرجح ستكون في السعودية.

وقال بيرتس في تصريحات لأسوشيتد برس: "نواجه معوقات في إقناع طرفي الصراع في السودان بإنهاء العنف"، لافتا إلى أننا سنعمل على تأمين وقف إطلاق النار عن طريق رقابة وطنية ودولية.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن المفاوضات السودانية ستركز على وقف إطلاق النار بشكل مستمر وموثوق، لافتا إلى أن الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع وافقا على إرسال مندوبين للتفاوض.

وستشكل أي محادثات أول علامة فارقة على إحراز تقدم منذ اندلاع القتال في 15 أبريل الماضي بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ومليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن الأوضاع في السودان

بطلب السعودية.. اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الأوضاع في السودان الأربعاء

السودان القوات المسلحة السودانية مليشيا الدعم السريع الأمم المتحدة المفاوضات السودانية الجيش السوداني فولكر بيرتس عبد الفتاح البرهان حميدتي محمد حمدان دقلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

بيان عاجل من بايدن بعد انهيار بنك أمريكي جديد

صدمة وبكاء.. انهيار خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش في جنازته

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن الأوضاع في السودان

وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة لـ الطلاب العائدين من السودان.. فيديو

بطلب السعودية.. اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الأوضاع في السودان الأربعاء

الخارجية التركية تشكر مصر والسعودية على مساعدتها في إجلاء مواطنيها من السودان

رئيس الوزراء الكندي يؤكد دعم بلاده الحل السلمي للصراع في السودان

عاجل| التعليم تكشف مصير طلاب الثانوية العامة العائدين من السودان

مجلس الجامعة العربية يستأنف جلسة مناقشة الوضع في السودان .. غدا

ترشيحاتنا

أحمد موسى: أمريكا أعلنت عدم قدرتها على إجلاء مواطنيها من السودان.. فيديو

5 سيارات يابانية جديدة في مصر .. تبدأ من 330 ألف جنيه

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023

يستمر 4 ساعات.. حدث غريب في سماء السعودية يوم الجمعة

الزمالك اليوم.. مفاجأة في استئناف كهربا وموقف صادم للاعبي الأبيض قبل السوبر

رجعو لبعض بعد 6 شهور.. صور تجمع نسرين طافش وزوجها حذفتها من قبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجعو لبعض بعد 6 شهور.. صور تجمع نسرين طافش وزوجها حذفتها من قبل

الأمير ويليام وكيت ميدلتون.. الصور الأولى من The Crown الموسم السادس

الأخيرة تصدرت التريند .. 3 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب | شاهد

قبل حفل التتويج| قراران من الملك تشارلز بشأن 200 كرسي تاريخي.. فيديو

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ