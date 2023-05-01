بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن الأوضاع في السودان

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، اليوم الأثنين، إن القوافل التي نظمتها الحكومة الأمريكية ساعدت أكثر من 700 شخص في السودان منذ 29 أبريل الماضي.

وأوضح باتيل في تصريحات له اليوم، أن 3 مواكب نقلت أكثر من 700 شخص أمريكي إلى بورتسودان في الأيام الثلاثة الماضية، حيث تم نقلهم بعد ذلك إلى السعودية.

وأشار نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إلى أنه لا توجد خطط لعمليات إجلاء مباشرة من السودان في الوقت الحالي.

وأضاف باتيل في تصريحاته، أن الولايات المتحدة تطالب القوات المسلحة السوداينة ومليشيا الدعم السريع وقف القتال، لافتا إلى أن الأوضاع الأمنية في السودان قد تتغير.

كما أشار باتيل، إلى أن هناك موظفون قنصليون أمريكيون في بورتسودان يعملون على مساعدة المواطنين الأمريكيين.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن قافلة نظمتها الحكومة الأمريكية تحمل مواطنين أمريكيين وموظفين محليين ومواطنين من دول حليفة وشريكة، وصلت إلى بورتسودان اليوم.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنه "من هناك، ستساعد المواطنين الأمريكيين وغيرهم من المؤهلين للسفر إلى جدة بالمملكة العربية السعودية حيث يتم وضع موظفين أمريكيين إضافيين للمساعدة في الخدمات القنصلية وخدمات الطوارئ".

وأضحت أن "هذا يعتمد على العمل الذي قامت به حكومة الولايات المتحدة هذا الأسبوع لتسهيل مغادرة الدبلوماسيين الأمريكيين بمساعدة الجيش، ومئات المواطنين الأمريكيين الآخرين عن طريق القوافل البرية والرحلات الجوية على متن الطائرات الشريكة وعبر البحر".