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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بطلب السعودية.. اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الأوضاع في السودان الأربعاء

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأثنين، أنها ستعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان يوم الأربعاء بعد غد.

ووفقا لمنظمة التعاون الإسلامي، فأن الاجتماع جاء بطلب من المملكة العربية السعودية لبحث ومناقشة تطورات الأوضاع في السودان.

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وعلى جانب آخر، كان قد عقدت جامعة الدول العربية، اليوم الأثنين، اجتماعا على مستوي المندوبين الدائمين في دورة مستأنفة، برئاسة جمهورية مصر العربية رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وذلك في سياق مواصلة متابعته لتطورات الأوضاع في جمهورية السودان.

ووفقا لموصد مسؤول بالجامعة العربية، فأن اجتماع مجلس الجامعة انعقد في وقت متزامن مع انعقاد دورة طارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، برئاسة دولة قطر، ودورة طارئة لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك استجابة للدعوة التي وجهها السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية للتعاطي العربي الشامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها الإنسانية والصحية على الشعب السوداني.

وأضاف المصدر أنه من المنتظر ان يستأنف مجلس الجامعة جلسته يوم غد الثلاثاء 2/5/2023 لاستكمال استعراضه للتطورات الجارية في السودان ودعم جميع أشكال التنسيق العربي للتعامل الشامل مع الأزمة.

السودان السعودية منظمة التعاون الاسلامي المملكة العربية السعودية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

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