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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بشأن المشاركة في السوبر

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أعلن مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إذاعة وقائع اجتماع مجلس الإدارة بشأن السفر للإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر أمام النادي الأهلي .

وكتب مرتضي منصور عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : بعد قليل نذيع وقائع مجلس إدارة نادي الزمالك بالصوت والصورة الذي عقد امس الأحد والقرار الخاص بمباراة السوبر .

إخطار اللاعبين رسميا بتأجيل السفر


قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بإخطار اللاعبين رسميا بتأجيل السفر مساء اليوم إلى الإمارات استعدادا لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي.

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عقوبة كهربا 


وأكد مصدر بالجهاز الفني أنه تم إخطار اللاعبين على خوض التدريب غدا في التاسعة صباحا في مقر النادي لحين صدور قرار لجنة التظلمات في عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي والذي تم إيقافه 12 مباراة من قبل لجنة الانضباط.


وكان مقرر تجمع بعثة الزمالك في مطار القاهرة العاشرة مساء اليوم على أن تسافر البعثة في الثانية عشر منتصف الليل إلى الإمارات استعدادا لخوض لقاء السوبر المقرر له يوم الجمعة المقبل أمام الأهلي على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

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