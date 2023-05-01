قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي من المشاركة في لقاء السوبر أمام الزمالك، المقرر إقامته يوم 5 من الشهر الجاري.

وأكد المصدر ان، كهربا سيشارك في مباراة السوبر المصري التي تجمع الأحمر أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل، بعد جلسة لجنة التظلمات اليوم للنظر في إيقاف اللاعب.

وأضاف المصدر أن لجنة التظلمات في اتحاد كرة القدم، قررت تأجيل نظر تظلم محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، على قرار إيقافه لمدة 12 مباراة، لحين بت دعوى النادي الأهلي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للفصل في مشروعية لجنة الانضباط، وهو ما يعني وقف تنفيذ القرار لحين بت مشروعية اللجنة التي أصدرت عقوبة إيقاف اللاعب

وحددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 14 مايو لنظر الدعوى المقامة من المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا، لاعب الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.



وتقدم المستشار محمد عثمان، المحامي بالنقض وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى قضائية خلال الساعات القليلة الماضية لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا لاعب الأهلي بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

