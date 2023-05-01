علي جمعة: هناك توافق كامل بين جميع المؤسسات حول مسألة الطلاق الشفهي

حل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".



وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه لا يوجد أي خلاف بين المؤسسات حول مسألة الطلاق الشفهي.

وأكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف،: "هناك توافق كامل بين جميع المؤسسات حول مسألة القضاء الشفهي"، معقبا: "لا يوجد أي خلاف سواء من قبل الأزهر الشريف أو الإفتاء أو القضاة أو مجمع البحوث".