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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة والآثار تشارك في الملتقى العربي للسفر 2023 (ATM)

السياحة والآثار
السياحة والآثار

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في الملتقى العربي للسياحة والسفر ٢٠٢٣ (ATM)، الذي يُعقد بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من ١ وحتى ٤ مايو الجاري.

 

وقد افتتح الجناح المصري المشارك في الملتقى الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفير شريف عيسى سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة.


وقد شهد الجناح المصري إقبالاً كبيراً من قِبل منظمي الرحلات وشركات الطيران العاملة في السوق المصري للقاء نظرائهم من الجانب المصري.

 

واستهلت الأستاذة غادة شلبي لقاءاتها التي ستعقدها خلال فعاليات الملتقى بعقد عدد من اللقاءات مع ممثلي ومسئولي شركات السياحة والفنادق العالمية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من مختلف دول العالم ولاسيما من السوق العربي، كما قامت بإجراء العديد من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية ألقت خلالها الضوء علي المنتج السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة.

 

كما عقد الأستاذ عمرو القاضي لقاء مع ممثلي الهيئة السعودية للسياحة لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال السياحة، كما عقد عدد من  اللقاءات المهنية بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات المهنية مع منظمي الرحلات وشركات الطيران لبحث سبل التعاون من خلال تنظيم حملات ترويجية مشتركة بهدف دفع الحركة السياحية إلى مصر، هذا إلى جانب إجراء لقاءات إعلامية.

 

كما عقدت الأستاذة غادة شلبي والأستاذ عمرو القاضي، اجتماعاً مع ممثلي الخطوط الجوية القطرية وإحدى الشركة القطرية العاملة في مجال السياحة، حيث تم مناقشة سبل التعاون مع الخطوط الجوية القطرية فى الأسواق البعيدة مثل أسواق أمريكا اللاتينية وجنوب وشرق أسيا، بالإضافة إلى بحث تنفيذ حملات ترويجية مشتركة ورحلات تعريفية للمقصد السياحي المصرى.

 

وتبلغ مساحة الجناح المصري المشارك بالملتقى تبلغ ٦١٢ م٢ والذي تم تصميمه على غرار تصميم المتحف المصري الكبير، ويشارك به ٥٤ عارضا من شركات السياحة والفنادق المصرية بالإضافة إلى شركة مصر للطيران وشركة Air Cairo  وشركة نسما للطيران.
 

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