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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الفلوس ولعت..فرد أمن يكشف تفاصيل سرقة مبالغ طائلة وسر غرفة الملايين فى شركة الجيزة

خزينه
خزينه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من موظفى أمن بإحدى الشركات بنشوب حريق بالشركة (محل عملهما) الكائنة بدائرة القسم والعثور على مبالغ مالية مٌشتعلة بداخلها وإكتشافهما سرقة مبالغ مالية من داخل غرفة (مستغلة كخزينة) بذات الشركة بأحد الطوابق تحوى أكثر من 25 مليون جنيه بالإضافة لعملات أجنبية مختلفة.

تم السيطرة على الحريق وتشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة  (فرد أمن بذات الشركة - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بأنه نظراً لعلمه بوجود مبالغ مالية بالخزينة محل البلاغ عقد العزم على سرقتها ، وفى سبيل تحقيق ذلك تواجد بالشركة بالفترة الليلية (على غير المعتاد لكونه مُكلف بالعمل بالفترة الصباحية) بدعوى المبيت بالشركة وأحضر بعض المعدات وقام بإستخدمها للدلوف لغرفة الخزينة وكسر أدراج المكتب الموجودة والخزينة وإستولى على مبالغ مالية منهما وقام بإخفاء المبالغ المالية المستولى عليها عن طريق وضعها داخل حقائب كبيرة الحجم كانت متواجدة بداخل الخزينة ، وقام بإسقاطها  للدور الأرضى (مكان العثور عليها مشتعلة) .

 كما قام بوضع جزء منها بشنطة صغيرة الحجم سلمها لنجله أثناء مروره عليه وطلب منه التوجه بها لشقيقته المقيمة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة .

وعقب ذلك قام بسكب كمية من البنزين (أعدها مسبقاً) وأشعل النيران بالشركة  لمحاولة إلهاء المتواجدين ومغافلتهم للخروج بالمبالغ المستولى عليها إلا أنه فوجئ بإمتداد النيران حتى الطابق الأرضى وصولاً للحقائب كبيرة الحجم وإشتعال جزء منها.

كما أرشد عن الحقيبة المستولى عليها طرف نجله (طالب  - مقيم بذات العنوان"تم ضبطه") ، وبداخلها ( مبالغ مالية لعملات "محلية – أجنبية") .

جارى إتخاذ الإجراءات القانونية.

25 مليون الامن العام السيطرة على الحريق المبالغ المالية الملايين سرقة مبالغ مالية شركه الجيزة شرطة العجوزة

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