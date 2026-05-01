الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الرقابة المالية: نواصل بناء شراكات دولية للاستثمار بالكوادر البشرية

جانب من البرنامج التدريبي
علياء فوزى

أنهى معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات برنامج القيادة التنفيذية (Executive Leadership Programme) التي استضافها معهد التأمين Chartered Insurance Institute (CII) في لندن، بالشراكة مع كلية Bayes للأعمال (جامعة لندن)، وذلك في إطار استراتيجية المعهد لبناء شراكات دولية مع المؤسسات التعليمية والمهنية الرائدة عالميًا بهدف تطوير الكوادر البشرية بالقطاع المالي غير المصرفي بمصر.
 

تدريبية مكثفة

استمر البرنامج لمدة 7 أيام تدريبية مكثفة، وضم 23 مشاركًا يمثلون شركات تأمين مصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية. وتضمن جلسات متخصصة في القيادة التنفيذية والتخطيط الاستراتيجي والتحول المؤسسي، إلى جانب ورشة متقدمة حول إدارة دورة التأمين التجاري، فضلًا عن زيارة ميدانية إلى سوق Lloyd's of London، أحد أعرق أسواق التأمين العالمية، بما أتاح للمشاركين التعرف عن قرب على أفضل الممارسات الدولية.
 

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية يمثل محورًا رئيسيًا لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، وعلى رأسها قطاع التأمين، مشيرًا إلى الاهتمام المتزايد الذي توليه الهيئة ببناء شراكات دولية لنقل المعرفة والخبرات العالمية إلى السوق المصري، بما يسهم في إعداد قيادات قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة التأمين.

وأضاف رئيس الهيئة أن هذه البرامج تعكس الالتزام المستمر بتطوير قدرات الكوادر البشرية ودعم خطط تطوير قطاع التأمين من خلال الشراكات الدولية والتركيز على الجوانب التكنولوجية والتثقيفية وسد الفجوات بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بما يعزز دور قطاع التأمين في دعم الاقتصاد القومي.

ومن جانبه، عبّر مارك كاربري، مدير برامج تدريب القيادة التنفيذية بكلية Bayes للأعمال في لندن، عن اعتزازه بتعاون وحدة التعليم التنفيذي بالكلية مع معهد الخدمات المالية في تقديم هذا البرنامج، الذي جمع بين الخبرات الأكاديمية المتخصصة بالكلية والمعرفة العملية التي يمتلكها المعهد بطبيعة سوق الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، مما ساعد في تقديم تجربة تعليمية متقدمة.

وأكد تطلع الكلية إلى توسيع هذه الشراكة خلال الفترة المقبلة لتطوير برامج تدريبية جديدة لتنمية الكفاءات في قطاع التأمين المصري، وإعداد قادته المستقبليين.

ويواصل معهد الخدمات المالية توسيع شبكة شراكاته الدولية مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية العالمية، سعيًا لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتطوير الكفاءات المتخصصة في مجالات التأمين والخدمات المالية غير المصرفية، ودعم جهود تطوير القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

الرقابة المالية الاقتصاد القومي الكوادر البشرية قطاع التأمين السوق المصري

