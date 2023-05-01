خبير لوائج يثير الجدل بشأن قرار عقوبة كهربا

أكد طلال عبد اللطيف خبير اللوائح أن أزمة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تسببت فى حال من الاحتقان بين الجماهير قبل مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وقال طلال عبداللطيف خبير اللوائح عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن أزمة كهربا حدثت بلا داعي وقد تؤدي لوقوع أحداث غير جيدة في الإمارات خلال مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل".



وتابع:"تأجيل الفصل في عقوبة كهربا يعني عدم قانونية لجنة الانضباط باتحاد الكرة ".