التعليم العالي تعلن مد قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024/2025 ببرنامج "امحوتب"

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار تفعيل برنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى (امحوتب) والذى يتم تنفيذه بين وزارة البحث العلمى المصرية و ووزارة الخارجية الفرنسية والذى تتولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجـيـا الأعمال الإدارية للـبرنـامج عن الجانب المصرى ، وتتولى الهيئة الفرنسية كامبس فرانس الأعمال الإدارية عن الجانب الفرنسى، عن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024/2025
واوضحت أنه فى المجالات البحثية التالية:
1-Water : (sanitation, desalination, irrigation management)
2-Environment: new and renewable energy , Hydrogenise energy cells, batteries of electric cars
3-Biology, Medicine, Health ( production of enzymes by biotechnology, advanced diagnostic techniques for diseases (sensors), hepatitis C
4-Mathematics and their reaction
5-Physics
6-Earth and Space Sciences
7-Chemistry
8-Human Sciences and Humanities
9-Science Society ( tourism and Education)
10-Engineering Sciences (renewable energy)
11-Information, Communication, and Technologies( Multimedia)
Agronomy, Animal Production, Plant and Food ( production of Crops)
حيث تم مد فترة التقديم لمقترحات بحثية لعام 2024 حتى 17 مايو 2023. للتقديم من خلال الرابط
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