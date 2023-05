التعليم العالي تعلن مد قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024/2025 ببرنامج "امحوتب"

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار تفعيل برنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى (امحوتب) والذى يتم تنفيذه بين وزارة البحث العلمى المصرية و ووزارة الخارجية الفرنسية والذى تتولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجـيـا الأعمال الإدارية للـبرنـامج عن الجانب المصرى ، وتتولى الهيئة الفرنسية كامبس فرانس الأعمال الإدارية عن الجانب الفرنسى، عن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024/2025

واوضحت أنه فى المجالات البحثية التالية:

1-Water : (sanitation, desalination, irrigation management)

2-Environment: new and renewable energy , Hydrogenise energy cells, batteries of electric cars

3-Biology, Medicine, Health ( production of enzymes by biotechnology, advanced diagnostic techniques for diseases (sensors), hepatitis C

4-Mathematics and their reaction

5-Physics

6-Earth and Space Sciences

7-Chemistry

8-Human Sciences and Humanities

9-Science Society ( tourism and Education)

10-Engineering Sciences (renewable energy)

11-Information, Communication, and Technologies( Multimedia)

Agronomy, Animal Production, Plant and Food ( production of Crops)

حيث تم مد فترة التقديم لمقترحات بحثية لعام 2024 حتى 17 مايو 2023.



بينما لمزيد من المعلومات يمكنكم الدخول على رابط الموقع