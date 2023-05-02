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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن مد قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024/2025 ببرنامج "امحوتب"

البحث العلمى
البحث العلمى

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار تفعيل برنامج التعاون العلمى المصرى الفرنسى (امحوتب) والذى يتم تنفيذه بين وزارة البحث العلمى المصرية و ووزارة الخارجية  الفرنسية  والذى تتولى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجـيـا الأعمال الإدارية للـبرنـامج عن الجانب المصرى ، وتتولى الهيئة الفرنسية كامبس فرانس الأعمال الإدارية عن الجانب الفرنسى،  عن قبول مقترحات بحثية للأعوام 2024/2025

 

واوضحت أنه فى المجالات البحثية التالية:
1-Water : (sanitation, desalination, irrigation management)
2-Environment: new and renewable energy , Hydrogenise energy cells, batteries of electric cars
3-Biology, Medicine, Health ( production of enzymes by biotechnology, advanced diagnostic techniques for diseases (sensors), hepatitis C
4-Mathematics and their reaction
5-Physics
6-Earth and Space Sciences
7-Chemistry
8-Human Sciences and Humanities
9-Science Society ( tourism and Education)
10-Engineering Sciences (renewable energy)
11-Information, Communication, and Technologies( Multimedia)
Agronomy, Animal Production, Plant and Food ( production of Crops)

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حيث تم مد فترة التقديم لمقترحات بحثية لعام 2024  حتى 17 مايو 2023. للتقديم من خلال الرابط 
 

بينما لمزيد من المعلومات يمكنكم الدخول على رابط الموقع 

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أعلنت أكاديمية البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا Jobs Education

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