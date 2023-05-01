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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عاشور يتفقد جامعة سفنكس ويؤكد على الالتزام بالجداول الزمنية للعام الدراسي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية لجامعة سفنكس بأسيوط الجديدة، بحضور د. منصور كباش رئيس جامعة سفنكس، وبعض رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة والجامعة.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير مبنى كلية طب الفم والأسنان وتفقد به بعض المعامل والمدرجات والقاعات الدراسية، كما اطمأن سيادته على انتظام الطلاب في حضور المحاضرات والتدريبات العملية.

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وتابع د. أيمن عاشور استعدادات الجامعة لامتحانات نهاية العام الدراسى 2022/2023، مؤكدًا على الالتزام بالجداول الزمنية للعام الدراسي الحالي، وإعلان جداول الامتحانات قبل موعدها بوقت كافٍ.

وحرص الوزير التقاط بعض الصور التذكارية مع عدد من الطلاب وتبادل معهم الحديث حول دراستهم بالجامعة، وأكد على أهمية استعدادهم لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

جدير بالذكر أن جامعة سفنكس أنشئت بعد صدور القرار الجمهوري رقم 36 لسنة 2019، وبدأت الدراسة بها بداية من العام الجامعي 2020/2021، وتُقام الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة وتضم 6 كليات وهي (طب الفم والأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، التمريض،الهندسة، العلوم الصحية التطبيقية).

وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور ايمن عاشور التعليم العالي البحث العلمي جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة كلية طب الفم والأسنان

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