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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"كريتيفا قنا".. وزير التعليم العالي يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية بـ"جنوب الوادي"

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مراكز الإبداع الرقمية بالجامعات المصرية تعد حلًا مُبتكرًا للتصدي للأسباب الجذرية للبطالة لدى الشباب، وذلك من خلال أساليب عملية وطرق واقعية تدمج الخدمات الحيوية المختلفة الخاصة بنمو الأعمال في مكان واحد.

وأوضح أن الشباب يستطيعون من خلال مراكز الإبداع الرقمية الوصول إلى الخدمات بسهولة سواء ممن يسعون إلى تطوير خطط أعمالهم، أو من لديهم أعمال يكافحون من أجل إبقائها، أو في طور الأعمال الناشئة.

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جاء ذلك خلال تفقده مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا قنا"، وذلك على هامش زيارته لجامعة جنوب الوادي، بحضور الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام، ونخبة من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال فعاليات الزيارة، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن مراكز الإبداع الرقمية داخل الجامعات تعكس الدور المهم للجامعة والدولة في تشجيع الإبداع وريادة الأعمال بين أفراد المجتمع.

وأضاف أن تلك المراكز لديها إمكانات كبيرة تدعم وتساعد الطلاب والشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال الناشئة؛ ليصبحوا عناصر فاعلة ورئيسية من شأنها تحقيق التحول الرقمي في شتى قطاعات الصناعة.

من جانبه أوضح الدكتور يوسف غرباوي أن مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا قنا" يهدف لتقديم خدمات تدريبية احترافية متنوعة؛ لخدمة الطلاب والخريجين، وكذلك تقديم الاستشارات المهنية عن المسارات الوظيفية المختلفة بسوق العمل، إلى جانب تقديم ورش العمل ومعسكرات للتدريب، ودعم ريادة الأعمال، وكذلك المشاركة في المنافسات المختلفة.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي أنه تم تشغيل المبنى في أغسطس 2020 من خلال ثلاثة أذرع تدريبية، وهى: معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، المعهد القومى للاتصالات (NTI)، مركز الإبداع وريادة الأعمال (TIEC)، مشيرًا إلى أن المركز قدم خلال الفترة الماضية خدماته لما يزيد عن 11 ألف مستفيد.

بدورها أشارت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، إلى أن مراكز إبداع مصر الرقمية تعمل على تقديم استشارات مهنية وتطرح برامج تقنية وتطبيقية وتدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وإتاحة الخدمات والشهادات المُعتمدة بالتعاون مع القطاع الخاص، ودعم أعمال العمل الحر، ودعم مهارات الإبداع وريادة الأعمال، موضحة أنه يتم تنظيم ورش عمل متنوعة لتوفير فرص عمل متميزة وملائمة للشباب.

من جانبه أوضح المهندس أحمد صلاح مدير مركز إبداع مصر الرقمية بالجامعة أن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، بلغ إجمالي المستفيدين من خدماته أكثر من 2700 مستفيد من خلال خدمات متنوعة كالتدريب الاحترافى للخريجين، والتدريب الصيفي والشتوي للطلاب، إلى جانب ورش العمل والندوات التعريفية بالمسارات المهنية.

وأضاف أن إجمالي عدد الطلاب والخريجين المتدربين بالمعهد بلغ 1109 خريجًا، كما حصل خريجي المعهد على 71 شهادة دولية في مجال إدارة الخوادم وأمن الشبكات، إلى جانب تدريب 38 متدربًا من خلال برنامج سفراء تكنولوجيا المعلومات من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الحاسبات والعلوم بقنا والأقصر.

كما قدم المعهد خدمات الاستشارات المهنية والندوات وورش العمل لما يزيد عن 1600 مستفيد، فضلًا عن دعم العمل الحر من خلال المنصات المختلفة حيث حصل خريجو برامج المعهد على ما يزيد عن 18 ألف دولار.

ويعقد المعهد حاليًا تعاون مع الشركات في محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر؛ لدراسة احتياجات هذه الشركات من الكوادر الفنية المدربة، وكذلك توفير التدريب على الأدوات التكنولوجية المستخدمة لديهم.

وأضاف أن المعهد القومي للاتصالات NTI يقدم تدريبًا متخصصًا في مجال الشبكات وتكنولوجيا الألياف الضوئية، والأمن السيبرانى، والذكاء الاصطناعى، فضلًا عن تقديم خدماته المختلفة لحوالي 110 مستفيد من الطلاب والخريجين، إلى جانب التعاون مع جامعة جنوب الوادي في إعداد الكوادر وإنشاء 6 أكاديميات تدريبية معتمدة بالتعاون مع الشركات العالمية.

يذكر أن مركز الإبداع وريادة الأعمال يسعى لتوفير كافة السُبل التي تساعد المُستفيدين للحصول على خدمات استشارية وتدريبية في مجال ريادة الأعمال ودعم الإبداع والابتكار، ويقدم المركز العديد من الخدمات، ومنها: ريادة الأعمال، ومعسكرات الابتكار، وخدمات ما قبل الحضانة، وخدمات الحضانة، ويتم ذلك من خلال المراحل المختلفة من توعية أو إعداد نماذج أولية واحتضان ونمو للأفكار والشركات الناشئة.

كما يقدم المركز أيضًا خدمات تدريبية في تكنولوجيا المعلومات كالواقع الافتراضى، والذكاء الاصطناعى، وإنترنت الأشياء، فضلًا عن تقديم خدمات دعم واستشارات في مجال العمل الحر وتوفير مساحات العمل داخل المركز، ويقدم المركز خدماته المختلفة لما يزيد عن 8000 مستفيد.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارته لجامعة جنوب الوادي4
وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارته لجامعة جنوب الوادي4
وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارته لجامعة جنوب الوادي3
وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارته لجامعة جنوب الوادي3
وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارته لجامعة جنوب الوادي2
وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارته لجامعة جنوب الوادي2
وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارته لجامعة جنوب الوادي1
وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارته لجامعة جنوب الوادي1
وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارته لجامعة جنوب الوادي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارته لجامعة جنوب الوادي
الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى مراكز الإبداع الرقمية الجامعات المصرية كريتيفا قنا مركز إبداع مصر الرقمية جامعة جنوب الوادي Jobs Education

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