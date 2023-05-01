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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول حفل للفرقة الغنائية الأمريكية "باك ستريت بويز" على أرض مصر.. صور

باك ستريت بويز
باك ستريت بويز

انطلق مساء اليوم، أول حفل للفرقة الغنائية الأمريكية  Back Street Boys " باك ستريت بويز" على أرض مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

 

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الهيئة حرصت على رعاية فعاليات هذا الحفل العالمي وتقديم كافة التسهيلات اللازمة له بهدف إظهاره بالشكل اللائق بصورة مصر ومكانتها السياحية خاصة في ظل تقديم الفرقة حفلاتها للمرة الأولى على أرض مصر مما سيكون له بالغ الأثر في دعم الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري فضلا عما سيسهم به في توجيه الأنظار للعاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها مشروعاً قومياً هاماً في ظل رؤية مصر الحديثة.

 

وأضافت أن الهيئة تحرص على رعاية مثل هذه الفعاليات التي تلقي الضوء على أن المقصد السياحي المصري يمزج ما بين الحضارة العريقة والحداثة وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر.

 

وقد شهد الحفل حضوراً جماهيراً واسع النطاق في ظل الشهرة العالمية التي تتمتع به هذه الفرقة فضلاً عن نسب المتابعة الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مما سيسهم في الترويج لمصر سياحياً.

 

جدير بالذكر أن الفرقة الغنائية الأمريكية  "باك ستريت بويز" وصلت مطار القاهرة الدولي أول أمس، حيث استقبلهم مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي وعدد من أعضاء المكتب بالترحاب وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن بعض الأماكن السياحية والأثرية بالمقصد السياحي المصري. كما زارت الفرقة أمس منطقة أهرامات الجيزة حيث زاروا الهرم الأكبر من الداخل، ومقبرة مراس عنخ، كما حرص السيد نيك كارتر أحد أعضاء الفرقة الغنائية على تصوير مقطع فيديو لتوثيق هذه الزيارة أوضح خلاله أن الهرم الأكبر أحد عجائب الدنيا السبع القديمة موصياً بزيارته.

 

كما قامت الفرقة بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث قاموا بجولة داخل قاعات العرض المختلفة، واستمعوا إلى شرح عن كنوز المتحف الأثرية المعروضة، وسيناريو العرض المتحفي ومدى قيامه بإبراز إبداعات الحضارة المصرية.
 

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باك ستريت بويز الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السياحة والاثار السياحة

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