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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حادث خطير.. مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، عن مقتل ثلاث نساء ورجل بالرصاص مساء أمس الأحد،  بمجتمع مقاطعة كيرن في موجافي بولاية كاليفورنيا بـ الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن الشرطة كانت في موقع الحادث صباح اليوم الاثنين، حيث وقع إطلاق النار في صحراء موهافي الغربية، على بعد حوالي 50 ميلا شرق بيكرسفيلد.

ومن جانبها، قالت مسؤولة الإعلام في مكتب شرطة مقاطعة كيرن، لوري ميزا، إن المحققين لم يجدوا حتي الآن أي معلومات عن المشتبه به، لافتة إلى أنهم قالوا إنه لا يوجد تهديد مباشر من المشتبه به على المجتمع.

وأضافت ميزا في تصريحات لها: "عندما وصل المسؤولون، حددوا مكان أربعة شباب يعانون من إصابات بأعيرة نارية"، لافتة إلى أنه تم الإعلان عن وفاة ثلاثة في مكان الحادث وتم نقل الرابع إلى المستشفى حيث تم إعلان وفاته فيما بعد.

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