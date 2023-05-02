ليستر سيتي يتعادل مع إيفرتون 2-2 في الدوري الإنجليزي

خيم التعادل بهدفين لكل فريق على مباراة ليستر سيتي وإيفرتون في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم دومينيك كالفيرت ليوين بهدف لإيفرتون من ضربة جزاء في الدقيقة 15 لكن ليستر سيتي رد بهدفين حملا توقيع كاجلار سويونكو وجيمي فاردي في الدقيقتين 22 و33.

وحصل ليستر سيتي على ضربة جزاء في الثواني الأخيرة للشوط الأول لكن جيمس ماديسون اهدرها، قبل أن يدرك أليكس إيوبي التعادل لإيفرتون في الدقيقة 54.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث من القاع بفارق نقطة واحدة عن إيفرتون صاحب المركز قبل الأخير.