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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تعلن إجلاء 2197 على متن طائراتها من السودان

الخطوط البريطانية
الخطوط البريطانية

تواصل دول العالم جهود إجلاء دبلوماسييها ورعاياها من السودان الذي يشهد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الرسمي وميليشيا الدعم السريع المنشقة منذ منتصف أبريل.

وأجلت عدة دول رعاياها جوا بينما توجه آخرون إلى بورتسودان على البحر الأحمر على بعد 800 كيلومتر تقريبا من الخرطوم برا.

وأعلنت بريطانيا إجلاء 2197 شخصا معظمهم من الرعايا البريطانيين وعائلاتهم ورتبت رحلة طيران إضافية من بورتسودان يوم الإثنين بعد أن كانت أعلنت أن آخر رحلاتها للإجلاء من السودان يوم السبت بسبب تراجع الطلب من الرعايا البريطانيين وعدم استقرار الأوضاع ميدانيا.

 

وكانت الحكومة قدرت عدد البريطانيين في السودان بنحو أربعة آلاف، وأجلت دبلوماسييها وعائلاتهم في 22 أبريل.

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