عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الفيوم: اجتماع بدء انطلاق مشروع محطتي معالجة الصرف الصحي بأبشواي وأبو شنب

المهندس محمد عبد
المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس الشركة أثناء اللقاء

 

  عقد اجتماع بدء انطلاق مشروع تنفيذ محطتى معالجة الصرف الصحى بابشواى وأبو شنب تنفيذ شركة الخرافى حيث تم استعراض الالتزامات التعاقدية بالمشروع ومنها تقديم التصميم المبدئي  والنهائي للمشروع - خطط التنفيذ الفنية والمجتمعية و خطط التواصل بين أطراف التعاقد والجداول الزمنية علاوة على وضع كافة التوصيات الخاصة بالتنفيذ على جميع المستويات .

 

أكد المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس الادارة والعضو  المنتدب على أهمية الالتزام بما ورد بالأدلة التشغيلية للمشروع وأهمية اتباع الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وضرورة التواصل الاجتماعي مشيرا إلى أن هذا المشروع هو باكورة مشروعات محطات معالجة الصرف الصحى فى إطار برنامج توسعات الصرف الصحى الممول من البنك الاوروبى لاعادة الأعمار والتنمية حيث  يتضمن المشروع توسعة محطة معالجة ابو شنب بطاقة تصميمية ٦٥٠٠ م٣/يوم وانشاء محطة معالجة ابشواى بطاقة تصميمية ٣٥ الف م٣ / يوم وذلك باجمالى تكلفة ٣٧ مليون يورو.

 

اضاف النجار  ان برنامج توسعات الصرف الصحى الممول من البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية ياتى فى إطار جهود الدولة لتحسين الأوضاع الصحية للمواطنين بالمحافظة من خلال توصيل الصرف الصحي لعدد ٥٧ قرية وخفض تأثير مياه الصرف الصحي على جودة مياه بحيرة قارون.

 

أوضح المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة  القابضة أن سياسات البنك ألاوروبى لإعادة  الأعمار والتنمية تهتم بالعنصر البشرى فى المقام الأول حيث يتم التركيز على خطط التعامل المجتمعى وإجراءات السلامة والصحة المهنية إلى جانب الاهتمام بمستوى وكفاءة التنفيذ للاعمال الفنية .

 

جاء ذلك بحضور المهندس اشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة -المهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة واعضاء وحدة تنفيذالمشروع  -المهندس إبراهيم رمضان رئيس قطاع الصرف الصحى -الاستاذ محمود عبد الحميد رئيس القطاع المالى والادارى بالشركة -المهندس صفوت حجازى مدير المكتب الاستشاري(ستانتك) -الدكتور محمد حسين نائب مدير المكتب الاستشاري- المهندس السيد الدسوقي المدير التنفيذي بشركة الخرافى - المهندس محمد السيد مدير المشروعات -الاستاذ احمد ابو الخير مدير الشؤن القانونية -لواء.ا.ح محمد فكرى مدير العلاقات العامة.

 

 

مياه الفيوم: الإنتهاء من إصلاح خط طرد الصرف الصحى بمنشية البكرى

 

 

 

مياه الفيوم: سحب 33 ألف عينة خلال شهر مارس للتأكد من مطابقتها للمواصفات

 

 

dd3a2f17-f63a-4fb6-b235-0e6a3893a177
dd3a2f17-f63a-4fb6-b235-0e6a3893a177
e689d9e0-87c2-4735-b833-102ca918fcc0
e689d9e0-87c2-4735-b833-102ca918fcc0
b8e2e83b-5393-45d2-b100-65ad5ed56c52
b8e2e83b-5393-45d2-b100-65ad5ed56c52
الفيوم اخبار الفيوم الصرف الصحى مركز أبشواى وزير الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

نهاية الأخضر.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

عاجل.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

مرتضى منصور يكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بشأن المشاركة في السوبر

ترشيحاتنا

قائمة جوائز منصة مهرجان مالمو لدعم مشاريع الأفلام

10 كلمات من دعاء النبي في الفجر .. اغتنمها الآن

سعر الدولار فى 10 بنوك اليوم الثلاثاء 2-5-2023

الأسعار الجديدة لـ اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023

مدرب الزمالك السابق عن عدم تنفيذ عقوبة كهربا: استفزاز ومجاملة للأهلي

إيلون ماسك ورئيس سبوتيفاي في خلاف جديد مع شركة آبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف أقدم قطعة ذهب في التاريخ ببلغاريا.. لن تصدق عمرها

هتكوا عرضهن.. أقفال على قبور البنات بباكستان لسبب صادم

70 مليون يورو.. لماذا اشترط زيدان التعاقد مع صلاح للعودة إلى ريال مدريد؟

أعراض خفية لحدوث الأزمة القلبية لا تتجاهلها

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ