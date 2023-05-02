حملة تموين رقابية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ببئر العبد



نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظة شمال سيناء، حمله من ادارة الرقابه التموينيه بالاشتراك مع ادارة تموين بئرالعبد وقسم مباحث التموين للمرور على مدينة بئرالعبد وقرى المركز ، لمتابعة موقف العمل في المخابز البلديه ومستودعات الدقيق ومستودعات البوتاجاز والأسواق، والمحال التجاريه، ومحلات الدواجن، ومحلات الجزارة والاسماك.. تنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين ، اللواء الدكتور محافظ شمال سيناء .

٢٤ محضرا:

وقالت أماني رسلان مدير عام المديرية انه يتم احكام الرقابة التموينية على مستوى المحافظة ومتابعة الالتزام بالأسعار، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٢٤ محضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية، بالإضافة إلى تحرير عدد ٣ محاضر إثبات حالة توقف بدون إذن مسبق او عذر قهرى لمخابز بلدية بمدينة بئر العبد.

وقد تم تسليم المحاضر للعرض علي النيابات المختصة، وجارى استمرار تنفيذ الحملات التموينية الرقابية على مستوى المحافظة، لضبط الأسواق ووضع الأسعار في مكان واضح ، بالإضافة إلى قيام الحملة بجرد مستودعات الدقيق استعدادا لصرف حصص الدقيق للمواطنين.



