مقتل عسكري سوري وإصابة 7 آخرين في هجوم إسرائيلي على حلب

أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بأن عسكريا بصفوف قوات الجيش استشهد فيما أصيب 7 في هجوم إسرائيلي على حلب

وأضافت التقارير الرسمية بخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة بعد ضربات جراء عدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة حلب، وفقا لوكالة الانباء السورية الرسمية سانا

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ “سانا” أنه “حوالي الساعة الحادية عشرة و 35 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدداً من النقاط في محيط حلب”.

وأضاف المصدر: إن العدوان “أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة خمسة آخرين ومدنيين اثنين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة”.

فيما تصدت الدفاعات الجوية لعدوان إسرائيلي في سماء حلب.