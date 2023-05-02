للعائدين من السودان... مواعيد القطارات الإضافية على خطوط السكة الحديد

قرر وزير النقل الدفع بعدد من القطارات الإضافية لتوفير كافة أنواع الدعم والتسهيلات و سبل الراحة للعائدين من السودان.

وفي اطار المتابعة المستمرة من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لتنفيذ التوجيهات الرئاسية ونظراً لوجود كثافة ركاب يومياً بمحطة أسوان وجه وزير النقل رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستمرار الدفع بعدد من القطارات الإضافية.

وفي التقرير التالي نستعرض مواعيد القطارات الإضافية للعائدين من السودان.



1- تشغيل قطار 1943 مخصوص ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 08.00 مساءا ويصل القاهرة الساعة ٨:١٥ صباحا.



2- تشغيل قطار 1941 مخصوص أسبانى أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 10.30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 11.15 صباحا .



3- تشغيل قطار 1939 مخصوص VIP أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 07.25 مساءا ويصل القاهرة الساعة 7:40 صباحا .

4- تشغيل قطار ١٩٤٠ مخصوص أسباني القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة الساعة 09.50مساءاً ويصل أسوان الساعة ١٠:٠٥ صباحاً .



5- تشغيل قطار ١٩٣٨ مخصوص ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة الساعة 10.40 مساءا ويصل أسوان الساعة ١٢:٠٠ ظهرا .

وذلك لاستيعاب كثافة العائدين من السودان وتسهيل عملية إنتقالهم من الوجه القبلى إلى القاهرة وذلك بالإضافة إلى الاستعداد بعدد ٢ قطار روسي ثالثة احتياطي بأسوان لقيامهم بنقل الركاب في أي وقت إذا تتطلب الأمر ذلك .