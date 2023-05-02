عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للعائدين من السودان... مواعيد القطارات الإضافية على خطوط السكة الحديد

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

قرر وزير النقل الدفع بعدد من القطارات الإضافية لتوفير  كافة أنواع الدعم والتسهيلات و سبل الراحة للعائدين من السودان.

وفي اطار المتابعة المستمرة من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لتنفيذ التوجيهات الرئاسية ونظراً لوجود كثافة ركاب يومياً بمحطة أسوان وجه وزير النقل  رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستمرار الدفع بعدد من القطارات الإضافية.

وفي التقرير التالي نستعرض مواعيد القطارات الإضافية للعائدين من السودان.


1- تشغيل قطار 1943 مخصوص ثالثة مكيفة  أسوان / القاهرة  يقوم من أسوان الساعة 08.00 مساءا ويصل القاهرة الساعة ٨:١٥ صباحا.


2- تشغيل قطار 1941 مخصوص أسبانى أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 10.30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 11.15 صباحا . 


3-  تشغيل قطار 1939 مخصوص VIP  أسوان  / القاهرة  يقوم من أسوان  الساعة 07.25 مساءا ويصل القاهرة الساعة    7:40  صباحا . 
4- تشغيل قطار ١٩٤٠ مخصوص أسباني القاهرة / أسوان  يقوم من القاهرة الساعة 09.50مساءاً ويصل أسوان الساعة ١٠:٠٥ صباحاً .


5-  تشغيل قطار ١٩٣٨ مخصوص ثالثة مكيفة   القاهرة / أسوان  يقوم من القاهرة الساعة 10.40 مساءا ويصل أسوان الساعة ١٢:٠٠ ظهرا .
وذلك لاستيعاب كثافة العائدين من السودان وتسهيل  عملية إنتقالهم من الوجه القبلى  إلى القاهرة وذلك بالإضافة إلى الاستعداد بعدد ٢ قطار روسي ثالثة احتياطي بأسوان لقيامهم بنقل الركاب في أي وقت إذا تتطلب الأمر ذلك .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

مرتضى منصور يكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بشأن المشاركة في السوبر

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

نهاية الأخضر.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

رسميا.. لجنة التظلمات تعلق عقوبة كهربا

ترشيحاتنا

النواب الأمريكي: على أطراف النزاع بالسودان التفاوض وعدم الانجرار إلى حرب أهلية

للعائدين من السودان... مواعيد القطارات الإضافية على خطوط السكة الحديد

السيطرة على حريق داخل شقة بمصر الجديدة وإنقاذ قاطنيها.. صور

اشتري قبل الزيادة..انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

ألفاظ ممنوعة في العزاء.. اعرف ما يقال عند تقديم المواساة

بعد وفاة الفنان مصطفى درويش.. أعراض تنذر بتوقف عضلة القلب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة عند تناول الحلبة مع الحليب..تعرف عليها

مخيفة أوى.. صورة من جنازة مصطفي درويش هزت السوشيال ميديا

قبل انتهاء يوم العمال..خبير يكشف أبرز الصناعات في مصر القديمة ومفأجاة صادمة

في موسمه.. علامات تكشف البطيخ المغشوش

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ