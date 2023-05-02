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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الزمالك السابق عن عدم تنفيذ عقوبة كهربا: استفزاز ومجاملة للأهلي

صدى البلد

علق أحمد عبد المقصود مدرب الزمالك السابق، على عدم تنفيذ عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وانسحاب الزمالك من مباراة السوبر المصري.

قال عبد المقصود في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أحد المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تحدث معي وأبلغني بأن ما يحدث للمنافس لدينا من مجاملات، كان يحدث مع الهلال السعودي".

وأضاف: "ولكن في الوقت الحالي الأمور تغيرت في السعودية، الكل ينافس ويحصد الدوري". 

واختتم: "احنا بعاد أوي في مصر عن القرارات العادلة، غياب العدل سبب الاحتقان، كفاية اللي بيحصل، ده استفزاز ومجاملة للأهلي".

 

ومن جانبه علق أحمد حسام ميدو، على قرار الزمالك بالانسحاب من مباراة السوبر المصري ضد الأهلي.

وقال ميدو : "الزمالك تعرض لظلم فادح بسبب أصحاب الأيادي المرتعشة، في اتخاذ قرار حاسم بأزمة محمود كهربا" 

وأضاف: "الزمالك حافظ على حقوقه بالانسحاب من لقاء السوبر المصري" 

واختتم: "لا يوجد نظام كرة قدم حقيقي في مصر"

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