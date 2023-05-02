ستة قتلى بعد عاصفة رملية شديدة تضرب إلينوي وتتسبب بتحطيم 90 سيارة

أكدت شرطة ولاية إلينوي أن ستة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة تحطم عدد من السيارات ضخم نتج عن عاصفة ترابية شديدة اجتاحت المنطقة.



صرح المسؤولون في بيان صدر يوم الاثنين أن ما يصل إلى 90 مركبة شاركت في التصادم على الطريق السريع 55.



وقالت النشرة إن 'ما يقرب من 30 مركبة تجارية و 40 إلى 60 سيارة ركاب قد شاركت في العملية. وهذا يشمل مقطورتين نصف مقطورة شاحنة جرارة اشتعلت فيها النيران نتيجة للحوادث'. 'تشير التقارير إلى أن هناك ستة قتلى ، كلهم ​​وقعوا في الممرات المتجه شمالا'.

وقال البيان إن سبب الاصطدام يرجع إلى الرياح الشديدة التي تهب من الأوساخ من الحقول الزراعية عبر الطريق السريع ، مما أدى إلى انعدام الرؤية.

تم نقل أكثر من 30 شخصًا إلى المستشفى مصابين بجروح تتراوح بين الطفيفة والمهددة للحياة. واضاف البيان ان اعمار المصابين تتراوح بين عامين و 80 عاما.

وقعت الحوادث صباح يوم الاثنين على مسافة ميلين من الطريق السريع في فارمرسفيل بولاية إلينوي.

قدم مقطع فيديو من المشهد نظرة خاطفة على الفوضى المتراكمة حيث يسارع المستجيبون الأوائل لتقديم المساعدة.

وقال ناثان كورمير ، الذي صور آثار التراكم ، لوسائل الإعلام الأمريكية إن المشهد كان عبارة عن 'وعاء غبار'.

قال كورمير: 'لقد رأيت سحابة الدخان من مسافة بعيدة ، وقد مررت بها من قبل ، كما تعلم ، لقد وضعت المخاطر الخاصة بك ، واذهب ببطء'. 'وانتقلت إلى الممر الأيسر للابتعاد من وراء شبه نصف. وحينها صادفت كل شيء آخر توقف في الطريق.'

وقال سائق آخر كان مسافرا باتجاه سانت لويس لوسائل إعلام أمريكية 'الشيء الوحيد الذي سمعته بعد اصطدامنا هو الاصطدام بعد الاصطدام بعد الاصطدام خلفنا'.



أشارت القراءات المحلية إلى أن هبوب الرياح بالقرب من I-55 تراوحت ما يزيد عن 35 ميلًا في الساعة ، حيث أخبر الرائد في شرطة ولاية إلينوي ريان ستاريك المراسلين أن الأحوال الجوية كانت مشابهة 'لظروف التبييض' أثناء عاصفة ثلجية.



ومنذ ذلك الحين ، أغلق المسؤولون الطريق السريع حتى يوم الثلاثاء كإجراء احترازي