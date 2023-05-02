برلماني: ليست لدينا أزمة في الأرز ويجاب أن يحاسب المقصر

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إننا مكتفون ذاتيا من الأرز، حيث إننا ننتج 4 ملايين طن منه، واستهلاكنا يقدر بـ3.3، أى أن لدينا فائض يقدر بـ700 ألف.

وأضاف النائب ضياء الدين داوود، خلال حواره ببرنامج “فى المساء مع قصواء”، مع الإعلامية قصواء الخلالي المذاع عبر فضائية “cbc”: “فى ثلاثة أشهر ببريطانيا تغير 3 رؤساء حكومات نتيجة العجز عن تحمل المسئولية، اللي مايقدرش ينزل الشنطة مباشرة ميتبتش فى الكرسي”.

وتابع النائب ضياء الدين داوود: “ أجهزة الدولة دورها أن تحاسب كل ما تستطيل يده على المال العام أو التلاعب بأقوات المصريين، ولو الدولة قالت مش قادرة معناها أن حكم الواقع هو من سيسيطر ولا يمكن فى الدولة الحديثة نقول أن الواقع يسيطر، والأغلبية والأقلية داخل البرلمان هاجموا سياسات وزير التموين ورغم ذلك بقي في منصبه ولم يُحاسب”.