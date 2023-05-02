عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد نحو 30 ألف طن قمح لشون وصوامع الغربية

صوامع الغلال في الغربية
صوامع الغلال في الغربية

أكد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد نحو30 ألف و63 طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع ، منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم الثلاثاء، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

مفاجأة في قضية عروس طنطا.. وعلاقة الجن والسحر بالجريمة |تغطية خاصة

وأشار " أبوهاشم"، إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتى تستوعب نحو 189 ألف طن من محصول القمح.

محافظ الغربية يتفقد كورنيش المحلة ومشروعات الرصف بسمنود.. صور

وطالب وكيل وزارة التموين بالغربية ، المزارعين بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية.
 

استلام القمح الاحترازية الجهات المعنية الزراعة القمح الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

"الصحفيين" تفتح تحقيقا عاجلا بشأن صورة فتاتين تضحكان في جنازة مصطفى درويش.. تفاصيل

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

عاجل.. سقوط سوري و4 آخرين في واقعة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

موجة حارة تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر المواطنين: درجة الحرارة تصل لـ38

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

موضوعات متعلقة

الغربية .. 13 شخصا حصيلة المصابين بعقر كلب ضال بقرية شبرابابل

ترشيحاتنا

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون حماية المخطوطات

11 ألف شقة.. سكن لكل المصريين مستمر للحجز في المدن الجديدة| تفاصيل

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

دراسة تكشف عن فاكهة غير متوقعة تحمي من السكتة القلبية

عقب استياء المواطنين.. محافظ بورسعيد يتوعد المسئول عن إزالة مشروع عربات الشباب

بالأسماء.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 مواطنا من الضفة الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بزي قطة كامل.. فنان أمريكي شهير يثير الجدل من حفل Met Gala..صور

كل الناس بتبص علينا ... رجل يعاني من السخرية بسبب حبيبته

ريهانا وآيساب روكي يثيران الجدل خلال حفل Met Gala.. شاهد إطلالتهما

متحور اركتوروس يهدد العالم.. تعرف على أعراضه

فيديو

آخرهم مصطفى درويش.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2023| فيديوجراف

لوسي: شعرت بوجود هند بنت الأحمر الحقيقية بجانبي

خليط من نجمات زمان.. أشرف عبدالغفور: سلوى عثمان بقت ممثلة جامدة

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ