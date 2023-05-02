قرارا عاجل من الجوازات السعودية بشأن السودانيين العاملين في المملكة

افادت المديرية العامة للجوازات السعودية بإمكانية تجديد إقامات المقيمين من الجنسية السودانية المتواجدين في دولتهم في حال عدم تمكنهم من العودة إلى السعودية، بسبب الحرب الدائرة في السودان، عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة في نظام أبشر أو مقيم، والذي يُمكّن الأشخاص من تجديد إقاماتهم أو مكفوليهم دون الحاجة لوجودهم داخل السعودية، بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل.

اشترطت الجوازات السعودية ألا تقل صلاحية هوية مقيم عن 90 يوماً.

وكان قد أعلن سابقاً مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، أن جميع من تم إجلاؤهم من الرعايا ووصلوا إلى السعودية ولا يملكون تأشيرة دخول للسعودية، فيمنحون تأشيرات مجانية، ومن فقد وثيقته يستخرج له وثيقة أخرى لتسهيل تحركهم وتمهيداً لترتيبات مغادرتهم لاحقاً.