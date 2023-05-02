252.1 مليون نسخة موزعة محلياً وخارجياً للصحف العامة عام 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصــاء اليــوم الثلاثاء الموافق 2/ 5 / 2023 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة المــوافق 3 مايو من كل عام والذي أقرته منظمة اليونسكو عـــام 1993 ويعود تاريخ اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى مؤتمر عقدته اليونسكو وكان المؤتمر قد عقد لتطوير صحافة حرّة ومستقلّة وتعدديّة وبعد مرور ثلاثين سنة على اعتماد هذا المؤتمر لا تزال العلاقة التاريخية بين حريّة التقصّي عن المعلومات ونقلها وتلقيها من جهة وبين المنفعة العامة من جهة أخرى تحظى بذات القدر من الأهمية . وسوف تقام سلسلة من الاحتفالات لإحياء الذكرى الثلاثين لاعتماد المؤتمر الدولي لليوم العالمي لحرية الصحافة.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلى:

• بـلغ عــــدد الصـحف العـامـة الـتي صــدرت 61 صحيــفة عامة عام 2021مقابــل 59 صحيفة عامة عـــام 2020 بنسبة زيادة قدرها 3.4 ٪0

• بلغ عدد الدوريات (وهي الموضوعات ذات الطابع العام او المتخصصة) لكل من القطاعات (الحكـــومي / العـام / الأعمال العــام الــتي تــصدر محــلـياً) 39 دورية عـــــام 2021 0

• بـلغ عـــدد النسـخ الـموزعة للــصحــف الــعـامــة محلياً وخارجياً 252.1 مليـون نسخة عــام 2021مقابــل 199.1 مليون نسخة عـــام 2020 بنسبة زيادة قدرها 26.6٪.

• بلغ عـــــدد الدوريات التي يصــدرها القطــاع الخــاص محلياً 56 دورية بينما الموزعة خارجياً 31 دورية لعام 2021.