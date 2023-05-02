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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1764 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية كفر يوسف بالدقهلية

صوره من الحملات
صوره من الحملات

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي الأحد ٣٠ ابريل  في قرية ٣٩ الدرافيل مركز بلقاس وذلك تحت شراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .

حيث تم توقيع الكشف على ١٧٦٤  مريضاً  . وضمت  ١٢ عيادة  منهم 5  عيادات متنقلة: (  2اطفال ،جلدية , رمد , تنظيم اسرة  ) و  عيادات٧  داخل الوحدة . فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.


وقد  جاء بيان القافلة كالتالي :

باطنة٢٨٤ 

، أطفال ٢٨٦ 
جراحة   ١٨٥  
أنف وأذن ٢٠٣، ١٤٨
جلدية  ١٩٦ ، أسنان  ١١٥  

 نسا وتنظيم أسرة  ١٥٣  


كما تم إجراء ٣٠٧  تحليلات مختلفة  للمرضى،  ٨٩  حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 131  مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل ٨٧ حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار  22 قراراً  للعلاج على نفقة دولة .


و لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 42 ندوة تثقيفية ، و 120 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

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الدقهلية الصحة بالدقهلية قافلة طبية مديرية الصحة بالمحافظة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

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