الكشف على 1764 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية كفر يوسف بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي الأحد ٣٠ ابريل في قرية ٣٩ الدرافيل مركز بلقاس وذلك تحت شراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل .



حيث تم توقيع الكشف على ١٧٦٤ مريضاً . وضمت ١٢ عيادة منهم 5 عيادات متنقلة: ( 2اطفال ،جلدية , رمد , تنظيم اسرة ) و عيادات٧ داخل الوحدة . فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.



وقد جاء بيان القافلة كالتالي :

باطنة٢٨٤

، أطفال ٢٨٦

جراحة ١٨٥

أنف وأذن ٢٠٣، ١٤٨

جلدية ١٩٦ ، أسنان ١١٥

نسا وتنظيم أسرة ١٥٣



كما تم إجراء ٣٠٧ تحليلات مختلفة للمرضى، ٨٩ حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 131 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل ٨٧ حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 22 قراراً للعلاج على نفقة دولة .



و لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 42 ندوة تثقيفية ، و 120 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

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