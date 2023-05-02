صحف الكويت| مرسوم بحل مجلس الأمة.. ميسي وعائلته في السعودية.. وعدوان إسرائيلي جديد على مطار حلب



بايدن: يقولون أنني عجوز.. وأقول لهم أنا حكيم ومخضرم

2200 ضيف يشهدون مراسم تتويج ‎ الملك تشارلز

منطادا غامضا يحلّق فوق الأراضي الأميركية

الولايات المتحدة تعتزم إنهاء متطلبات التطعيم ضد كورونا في 11 مايو

وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان

اهتمت صحف الكويت الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة القبس؛ تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي قالها خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض مساء السبت ورد عليها بنفسه.

وقال بايدن «تقولون عني عجوز، أقول إني مخضرم. تقولون إني قديم، أقول إني حكيم. تقولون أني تجاوزت ذروة عطائي لكن دون ليمون سأقول إني رجلاً في عز نشاطه».

صوب بايدن إحدى نكاته على قطب الإعلام روبرت موردوك، البالغ 92 عاما، مالك شبكة فوكس نيوز الإخبارية التلفزيونية.

ومازح قائلاً «ربما تعتقدون أنني لا أحب روبرت موردوك. هذا غير صحيح. كيف لا يعجبني شخص يجعلني أبدو مثل هاري ستايلز «نجم البوب البالغ 29 عاماً».

واعتلى المنصة الممثل الكوميدي في برنامج «ديلي شو» روي وود جونيور الذي صوب نكاته على بايدن «80 عاماً» لترشحه لولاية رئاسية ثانية ما يعني أنه مع انتهاء الولاية سيكون بعمر 86 عاماً.

ولفت وود إلى التظاهرات الغاضبة في فرنسا مؤخراً احتجاجاً على رفع سن التقاعد.

وذكر قائلا «يقومون بأعمال شغب لأنهم لا يريدون مواصلة العمل حتى سن 64. وفي أميركا لدينا رجل عمره 80 عاما يرجو منا أربع سنوات أخرى من العمل»، ليقابله بايدن الجالس على بعد أمتار بابتسامة عريضة.

واعتبر أن شعار بايدن «دعوني أنهي المهمة» ليس شعار حملة انتخابية بل رجاء مضيفاً «قولوا ما تشاؤون عن رئيسنا، لكنه عندما يستيقظ من القيلولة، يُنجَز العمل»

كما أشارت الصحيفة ذاتها الي مرسوم الصادر بالأمس بحل مجلس الأمة

ونشرت الصحيفة نص المرسوم والذي قال : «مرسوم رقم 62 لسنة 2023 بحل مجلس الامة - بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية - واحتكاما إلى الدستور ونزولا واحتراما للارادة الشعبية وصونا للمصالح العليا للبلاد وحفاظا على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن ولتحقيق طموحها في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة - وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء - وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: مادة أولى يحل مجلس الأمة .

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ولفتت كذلك الي زيارة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى المملكة العربية السعودية رفقة عائلته وذلك في الزيارة الثانية للنجم الأرجنتيني منذ تسميته سفيراً للسياحة بالمملكة العربية السعودية.

كما غرد صباح اليوم وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب تغريدة جاء فيها «أرحب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية.. أهلا ميسي».

بينما صحيفة النهار الكويتية؛ فقد اهتمت بتصريحات مصدر عسكري سوري ، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط المدينة.

وقال المصدر:"حوالي الساعة 10:35 من يوم 1/ 5 / 2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط حلب".

وأضاف: "أسفر العدوان عن استشهاد عسكري وإصابة سبعة بجروح بينهم اثنان مدنيان، ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة"

وأشارت الصحيفة ذاتها الي تصريحات قصر بكنغهام أمس الإثنين إن أكثر من 2200 ضيف سيشهدون مراسم تتويج الملك تشارلز، منهم ممثلون عن 203 دول فضلا عن المجتمع المدني والخيري.

وذكر القصر في بيان أن من بين الضيوف في كنيسة وستمنستر آبيب لندن يوم السبت المقبل فائزين بجوائز نوبل وممثلين دينيين ورؤساء دول ووزراء خارجية.

وأضاف البيان أن 400 شاب يمثلون منظمات خيرية ستتاح لهم فرصة مشاهدة مراسم التتويج والمواكب من داخل كنيسة القديسة مارغريت المجاورة.

ويواصل قصر بكنغهام نشر تفاصيل عن مراسم تتويج الملك تشارلز التي من المقرر أن تكون على نطاق أضيق من المراسم التي أقيمت لتتويج والدته الملكة إليزابيث في عام 1953، لكنها ستظل حافلة بمظاهر الفخامة التي تعكس تقاليد أسرة يعود تاريخها إلى ألف عام.

كما لفتت الصحيفة الي ما نقلته شبكة "إن بي سي نيوز" عن ثلاثة مسؤولين أميركيين قولهم، إن الجيش يتتبع منطادا "غامضا" حلّق فوق الأراضي الأميركية.

ووفق المسؤولين الذين لم يكشف عن أسمائهم، فإنه لم تتم معرفة طبيعة المنطاد، أو الجهة التي يتبع لها.

وذكر المسؤولون أن المنطاد قد طار متجاوزا أجزاء من هاواي، لكنه لم يمر فوق أي مناطق حساسة.

وحسبما ذكر أحد المسؤولين، فإن الجيش الأميركي يتتبع المنطاد منذ أواخر الأسبوع، وقد صنّفه على أنه لا يشكل أي تهديد لحركة الطيران أو الأمن القومي، ولا يرسل أي إشارات.

ولم يستبعد المسؤول الأميركي إمكانية إسقاط الجيش للمنطاد في حال اقترابه من الأرض، موضحا أنه لم يعرف للآن إن كان مخصصا لدراسة الطقس.

وأشار المسؤولون إلى أن الجسم الطائر غير قادر على المناورة، ويتحرك ببطء نحو المكسيك، وبأنهم لا يعتقدون أنه يخص الصينيين.

جدير بالذكر أنه في فبراير الماضي، أسقط الجيش الأميركي منطادا فوق المحيط الأطلسي زعم أن الصينيين يستخدمونه لجمع معلومات استخباراتية.

بينما صحيفة الراي الكويتية سلطت الضوء علي تصريحات البيت الأبيض، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة ستنهي متطلبات التطعيم ضد كوفيد-19 للموظفين الاتحاديين والمتعاقدين والمسافرين الدوليين جوا في 11 مايو عندما تنتهي حالة الطوارئ الصحية العامة المرتبطة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة الأمن الداخلي أعلنتا أنهما ستبدآن عملية لإنهاء بعض متطلبات التطعيم.

وذكر أنه سيتم إتاحة المزيد من التفاصيل المتعلقة بإنهاء هذه المتطلبات خلال الأيام المقبلة.

كما لفتت الصحيفة الي إعلان سلطات سجون الاحتلال الإسرائيلي أن الفلسطيني خضر عدنان القيادي بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية استشهد، اليوم الثلاثاء، في سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يوما.

وقالت إدارة السجون إن «عدنان رفض الخضوع لفحوصات طبية وتلقي العلاج الطبي، ووُجد صباح اليوم في زنزانته وهو مغمى عليه».



وقالت جمعية واعد للأسرى في غزة لرويترز ردا على ذلك «الشيخ الشهيد خضر عدنان قتل وأعدم بدم بارد بتواطؤ واضح من قبل ما تسمى مصلحة السجون وأجهزة الأمن الصهيونية».

