وزير الاتصالات: نسعى لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات في مجال صناعة مراكز البيانات

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن صناعة مراكز البيانات تشكل جزءا أساسيًا في بناء استراتيجيتنا لمصر الرقمية.

وقال “طلعت”، فى تصريحات صحفية، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) تصر على خلق بيئة جذابة للاستثمارات في صناعة مراكز البيانات، لافتا إلى أن الموقع الجغرافي لمصر، إلى جانب شراكاتها العالمية الواسعة في الكابلات البحرية، والبنية التحتية المحلية المرنة كلها أمور تساعد على بروزها في هذه الصناعة، ونحن نعمل على زيادة بناء هذه المزايا.

جاء ذلك علي خلفية إعلان شركة جى بى اكس جلوبال سيستمز، المقدم الأول لخدمات مراكز البيانات المحايدة في إفريقيا بالتعاون مع ريدكون جروب ، عن استثمار جديد في القاهرة، بقيمة 2.7 مليار جنيه لتوسيع مركز البيانات الحالى “كايرو 2”.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من توسع شركة جى بى اكس جلوبال سيستمز ستكون جاهزة للعملاء في وقت مبكر من الربع الأول من عام 2025.

وعلق نيك تانزي، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة قائلاً: “ نعمل على توسيع دور الشركة في دعم التحول الرقمي لمصر واستراتيجيتها لمصر الرقمية.”، موضحا أن الشركة تعمل في مصر منذ أكثر من 15 عامًا وهذا الاستثمار الجديد يدعم إيماننا القوي بأن مصر مركز أساسي للبنية التحتية العالمية للإنترنت ونمو سوق نابض بالحياة.