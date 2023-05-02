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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيارات ومحادثات لأول مرة منذ سنوات.. طوكيو وسول تدخلان مستوى جديد من العلاقات

اليابان وكوريا الجنوبية
اليابان وكوريا الجنوبية

قالت حكومتا اليابان وكوريا الجنوبية اليوم، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، سيزور سيول في الفترة من 7 إلى 8 مايو لإجراء محادثات مع الرئيس يون سوك يول.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، إن كيشيدا سيلتقي يون في سيول يوم الأحد. وستقوم يوكو زوجة كيشيدا، بالرحلة إلى جانب زوجها وفقا للمكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية.

وفي وقت سابق، أخبر كيشيدا المراسلين في غانا خلال جولته في إفريقيا، أن زيارة سيول ستكون فرصة لـ "تبادل صريح حول تسارع العلاقات بين البلدين".

وستأتي الزيارة قبيل قمة قادة السبع (G7) في هيروشيما هذا الشهر وعقب اجتماعا بين الزعيمين في طوكيو في مارس، وافق الجانبان فيه على إحياء العلاقات دبلوماسية خلال زيارة يون، الأولى من قبل رئيس كوري جنوبي منذ 12 عاما.

ولقد تحسنت العلاقات بين الحليفين الأمريكيين، بعد توترات دامت لفترة طويلة بسبب الخلاف على ماضيهم المشترك في وقت الحرب. وفي الأشهر الأخيرة في مواجهة إطلاق الصواريخ المتكررة لكوريا الشمالية.

واليوم الثلاثاء، عقد وزراءهم الماليين محادثاتهم الثنائية الأولى في سبع سنوات على هامش اجتماع بنك التنمية الآسيوي في إنتشون أثناء مواجهتهم تحديات مشتركة من تباطؤ النمو الاقتصادي.

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