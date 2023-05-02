ضياء الدين داود يطالب المشاركين بالحوار الوطني بتلك الأمور .. فيديو

ناشد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، المشاركين في الحوار الوطني، بضرورة دراسة كافة الملفات، وتحديد النقاط الهامة، متابعا:" لازم يبقى عندك الدلائل والبدائل لطرحها".

وأضاف النائب ضياء الدين داوود، خلال حواره ببرنامج “فى المساء مع قصواء”، مع الإعلامية قصواء الخلالي المذاع عبر فضائية “cbc”، هناك عدة قوانين يجب أن يكون الرد تجاهها حاسما، مثل قوانين الانتخابات، وقوانين الشهر العقاري.

وشدد ضرورة أن يكون لدى المشارك في الحوار الوطني الدراية الكاملة بالمشكلات وطرق الحل، متابعا: يجب أن نقدم منتجا تشريعيا قابلا للتطبيق، ويساعد كافة الأطراف.