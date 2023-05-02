ضياء الدين داوود: حذرنا من الاقتراض من صندوق النقد منذ 2016

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب: "حذرنا من الاقتراض من صندوق النقد منذ 2016 وأجندة الصندوق "ما وقفتش حد قبل كدا على رجليه".

وأضاف النائب ضياء الدين داوود، خلال حواره ببرنامج “فى المساء مع قصواء”، مع الإعلامية قصواء الخلالي المذاع عبر فضائية “cbc”، أنه غير مقبول من أى اتجاه سياسي معارضة الحوار الوطني قبل أن يبدأ".

وتابع النائب ضياء الدين داوود: “ أجهزة الدولة دورها أن تحاسب كل ما تستطيل يده على المال العام أو التلاعب بأقوات المصريين، ولو الدولة قالت مش قادرة معناها أن حكم الواقع هو من سيسيطر ولا يمكن فى الدولة الحديثة نقول أن الواقع يسيطر، والأغلبية والأقلية داخل البرلمان هاجموا سياسات وزير التموين ورغم ذلك بقي في منصبه ولم يُحاسب”.