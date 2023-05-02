بيان عاجل للداخلية الأردنية بشأن دخول السوريين البلاد

أصدرت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الثلاثاء، قرارا بالسماح للسوريين ممن قدموا للأردن لغايات الزيارة بإتمام عقود زواجهم في حال كان ‏طرفي العقد من الجنسية السورية.

وفي بيان لها؛ ذكرت الوزارة : “في إطار التسهيلات المقدمة للأشقاء السوريين ومراعاة للبعد ‏الإنساني، فقد تقرر السماح بإتمام عقود الزواج في حال كان ‏طرفي العقد من الجنسية السورية وقد دخلوا أراضي المملكة ‏لغايات الزيارة”.

وقالت الخارجية الأردنية : “السماح للسوريين من حملة ‏وثائق وجوازات السفر الأوروبية أو الأسترالية أو جوازات السفر ‏أو وثائق السفر الصادرة من دول امريكيا الشمالية والجنوبية ‏الذين دخلوا المملكة لغايات الزيارة بإتمام عقود زواجهم من ‏السوريين القادمين ضمن مجموعات سياحية وبحيث يتم إنجاز ‏هذه المعاملات في نفس اليوم الذي تقدم به”. ‏