بيان عاجل للداخلية الأردنية بشأن دخول السوريين البلاد

أصدرت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الثلاثاء، قرارا بالسماح للسوريين ممن قدموا للأردن لغايات الزيارة بإتمام عقود زواجهم في حال كان طرفي العقد من الجنسية السورية.
وفي بيان لها؛ ذكرت الوزارة : “في إطار التسهيلات المقدمة للأشقاء السوريين ومراعاة للبعد الإنساني، فقد تقرر السماح بإتمام عقود الزواج في حال كان طرفي العقد من الجنسية السورية وقد دخلوا أراضي المملكة لغايات الزيارة”.
وقالت الخارجية الأردنية : “السماح للسوريين من حملة وثائق وجوازات السفر الأوروبية أو الأسترالية أو جوازات السفر أو وثائق السفر الصادرة من دول امريكيا الشمالية والجنوبية الذين دخلوا المملكة لغايات الزيارة بإتمام عقود زواجهم من السوريين القادمين ضمن مجموعات سياحية وبحيث يتم إنجاز هذه المعاملات في نفس اليوم الذي تقدم به”.