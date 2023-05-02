أبوالغيط يبحث هاتفيا مع وزير خارجية الأردن ما تناوله اجتماع عمان بشأن سوريا

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط هاتفيا مع وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ما تناوله الاجتماع الذي استضافته عمان بشأن سوريا.



وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي - في تصريح - إن الوزير الأردني وضع الأمين العام في صورة مجريات الاجتماع الذي تناول عناصر جديدة في التعامل مع الأزمة السورية، وخلاصاته التي انعكست في البيان الصادر عنه.



من جانبه، أعرب الأمين العام لوزير خارجية الأردن عن تقديره للتواصل في هذا الموضوع الهام، مشيرا إلى تطلعه لمناقشة الأمر خلال الاجتماعات المقبلة لمجلس الجامعة واستعداد الأمانة العامة للاضطلاع بما تتوافق عليه الدول في هذا الخصوص.